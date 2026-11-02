聽新聞
0:00 / 0:00

大咖出招 基隆市長戰 張善政、王美花各挺藍綠博認同

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市長謝國樑昨邀桃園市長張善政到基隆，「挺善良（樑）」二人組合體到市場拜票。張善政說，期待謝國樑繼續當市長，延續基北北桃合作模式。民進黨候選人童子瑋邀前經濟部長王美花出任產經總顧問，強打讓中央產業輔導政策落實到地方。

2026九合一選舉

張善政昨到七堵國小前和謝國樑會合，在市議員蔡旺璉、張耿輝等人陪同下，前往南興市場問候攤商和採買民眾，民眾送上有吉祥寓意的鳳梨、菜頭、粽子、蒜頭等。

謝國樑說，從軌道、月票到各項民生政策，基北北北桃聯合施政對民眾有很大助益。通勤月票推出後，節省最多的就屬基隆通勤族，桃園通勤族也受惠不少。未來會在這良好基礎上繼續努力，在首都生活圈打造良好的生活環境。張善政表示，過去四年基北北桃有共同施政平台，落實提升大生活圈的生活，期待謝國樑繼續當基隆市長，延續四個城市的合作模式。

童子瑋昨由市議員鄭文婷、張之豪等人陪同掃街拜票，民眾熱情相迎。童說，近期走訪大街小巷，民眾的回應讓他非常感動。這種體感溫度和市民的溫度是最準的，相信繼續走下去，一定會得到更多市民認同。

童子瑋邀王美花擔任產經總顧問，兩人日前走訪大武崙工業區，拜會中華民國工業區廠商聯合總會副理事長魏雅庵、大武崙工業區廠商協進會理事長陳麗香及在地企業代表。童說，基隆港貨運量下滑，需要重新建立產業發展動能，若擔任市長將持續與王美花及在地企業攜手合作，讓既有產業持續壯大，吸引更多新產業進駐，創造更多工作機會與經濟發展動能。

王美花表示，中央有數位轉型、ＡＩ技術應用及產業升級等協助企業轉型升級政策與輔導方案，如何讓資源觸及中小微型企業，是未來重要課題。地方政府扮演中央與企業之間橋梁，協助企業對接政策資源。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

基隆青年3+1 為青年想好下一步

星期透視／北台灣「國安四政」的選情與未來

台東市長選戰升溫！藍營陳銘風競總湧2500人 綠營翁聖惠端四大政見

藍營展團結氣勢 黃敏惠、韓國瑜接力助陣張嘉郡

相關新聞

願景交鋒 AI產業布局 李四川蘇巧慧各有見解

新北市長選情緊繃，兩軍在空戰、地面全面交鋒。國民黨李四川拋出透過建蘆社大橋，將輝達引進蘆洲、五股，建立ＡＩ高科技廊帶。民進黨蘇巧慧主張，輝達經擴建後到北士科，需要有地方對接產業鏈，考量土地面積及交通，新北淡海科學城是首選，雙方對科技產業布局各有見解。

大咖出招 基隆市長戰 張善政、王美花各挺藍綠博認同

基隆市長謝國樑昨邀桃園市長張善政到基隆，「挺善良（樑）」二人組合體到市場拜票。張善政說，期待謝國樑繼續當市長，延續基北北桃合作模式。民進黨候選人童子瑋邀前經濟部長王美花出任產經總顧問，強打讓中央產業輔導政策落實到地方。

宜蘭市 韓瑩致意議長 與陳美玲同場不同框

宜蘭縣議長張勝德昨競總成立，民進黨宜蘭市長候選人韓瑩突然現身會場，並與老議長張建榮握手；韓瑩前腳剛離開，爭取連任的市長陳美玲接著到場致詞，喊出「黃金鐵三角」國民黨縣長、議長、市長全上，揮出全壘打。

桃園藍綠攻防 張善政衝投票率 黃世杰拚陸空戰

桃園市長選戰關鍵十一月，爭取連任的國民黨張善政、民進黨挑戰者黃世杰選舉行程更為緊湊、互有攻防。藍營借鏡二○一四年新北朱立倫、桃園吳志揚的選戰經驗「不能鬆懈」，持續強化呈現市政成果與整合地方組織，衝高投票率；綠營則要衝刺陸空戰觸及更多市民，並預告再辦大型造勢拉高聲勢催票。

盧秀燕固守台中 喊勿大意失荊州

台北市長選戰受到全國關注，台中市長盧秀燕提醒，不能只關注台北，台中選情同樣重要，國民黨市長候選人江啟臣及市議員選情都必須鞏固，不能「大意失荊州」。選戰倒數不到一個月，江啟臣積極串聯藍營力量，預告大型造勢活動；民進黨候選人何欣純則持續催出支持者熱度。

南投選戰 韓國瑜挺許淑華吐金句 温世政反埔里蓋掩埋場

南投縣長許淑華與草屯鎮長簡賜勝聯合競選總部昨成立，立法院長韓國瑜站台，盛讚許淑華勤走基層，笑稱她長得漂亮，推銷南投占便宜；話鋒一轉，韓暗酸如果一個縣市長、一位總統只看台積電、上市公司，卻不重視小老百姓，就不是成功的首長。民進黨縣長候選人温世政持續走訪地方，重申反對埔里興建廢棄物掩埋場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。