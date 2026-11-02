大咖出招 基隆市長戰 張善政、王美花各挺藍綠博認同

基隆市長謝國樑昨邀桃園市長張善政到基隆，「挺善良（樑）」二人組合體到市場拜票。張善政說，期待謝國樑繼續當市長，延續基北北桃合作模式。民進黨候選人童子瑋邀前經濟部長王美花出任產經總顧問，強打讓中央產業輔導政策落實到地方。

張善政昨到七堵國小前和謝國樑會合，在市議員蔡旺璉、張耿輝等人陪同下，前往南興市場問候攤商和採買民眾，民眾送上有吉祥寓意的鳳梨、菜頭、粽子、蒜頭等。

謝國樑說，從軌道、月票到各項民生政策，基北北北桃聯合施政對民眾有很大助益。通勤月票推出後，節省最多的就屬基隆通勤族，桃園通勤族也受惠不少。未來會在這良好基礎上繼續努力，在首都生活圈打造良好的生活環境。張善政表示，過去四年基北北桃有共同施政平台，落實提升大生活圈的生活，期待謝國樑繼續當基隆市長，延續四個城市的合作模式。

童子瑋昨由市議員鄭文婷、張之豪等人陪同掃街拜票，民眾熱情相迎。童說，近期走訪大街小巷，民眾的回應讓他非常感動。這種體感溫度和市民的溫度是最準的，相信繼續走下去，一定會得到更多市民認同。

童子瑋邀王美花擔任產經總顧問，兩人日前走訪大武崙工業區，拜會中華民國工業區廠商聯合總會副理事長魏雅庵、大武崙工業區廠商協進會理事長陳麗香及在地企業代表。童說，基隆港貨運量下滑，需要重新建立產業發展動能，若擔任市長將持續與王美花及在地企業攜手合作，讓既有產業持續壯大，吸引更多新產業進駐，創造更多工作機會與經濟發展動能。

王美花表示，中央有數位轉型、ＡＩ技術應用及產業升級等協助企業轉型升級政策與輔導方案，如何讓資源觸及中小微型企業，是未來重要課題。地方政府扮演中央與企業之間橋梁，協助企業對接政策資源。