宜蘭市 韓瑩致意議長 與陳美玲同場不同框

宜蘭縣議長張勝德昨競總成立，民進黨宜蘭市長候選人韓瑩突然現身會場，並與老議長張建榮握手；韓瑩前腳剛離開，爭取連任的市長陳美玲接著到場致詞，喊出「黃金鐵三角」國民黨縣長、議長、市長全上，揮出全壘打。

張建榮與張勝德縱橫地方政壇數十年，交友廣闊，張勝德拚議員連任成立競選總部，會場擠爆人潮，國民黨副主席李乾龍很早就到場，成立大會前的歌舞表演時段，司儀突然介紹民進黨宜蘭市長候選人韓瑩到場，引起一陣騷動與議論。

張勝德與韓瑩禮貌性打招呼，兩人在媒體鏡頭前未握手，韓轉向與老議長張建榮握手致意。韓瑩表示，她剛好跑行程經過張議長的競總成立大會會場，進來致意一下。

韓瑩短暫停留數分鐘，從側門離去，拚連任的國民黨宜蘭市長陳美玲從舞台前走進會場，兩人未碰面。

陳美玲受邀上台致詞表示，他與議長都是第一任要拚連任，心情戰戰兢兢、努力耕耘，看到張議長凡事不辭辛勞、親力親為，關心投入地方事務，一步一腳印，未來將是不可限量的政治明星。

陳美玲話鋒一轉高喊「團結」，呼籲選民支持參選縣長候選人吳宗憲、參選縣議員的張勝德，喊話「縣長、議長、市長，黃金鐵三角」，集中選票讓三席全上，打造宜蘭未來黃金十年。