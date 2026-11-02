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願景交鋒 AI產業布局 李四川蘇巧慧各有見解

聯合報／ 記者張策葉德正黃子騰／新北報導
國民黨新北市長候選人李四川（中）與市議員候選人黃心華（右二）聯合競總昨成立。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（中）與市議員候選人黃心華（右二）聯合競總昨成立。記者黃義書／攝影

新北市長選情緊繃，兩軍在空戰、地面全面交鋒。國民黨李四川拋出透過建蘆社大橋，將輝達引進蘆洲、五股，建立ＡＩ高科技廊帶。民進黨蘇巧慧主張，輝達經擴建後到北士科，需要有地方對接產業鏈，考量土地面積及交通，新北淡海科學城是首選，雙方對科技產業布局各有見解。

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李四川前天在泰山區出席與議員候選人蔡佩呈聯合競總成立，拋出要將輝達引進五股、蘆洲等地。李四川昨到新店、蘆洲區，分別參加與議員黃心華、黃桂蘭競總成立造勢，再度暢談產業政見。李表示，在北市府服務期間將輝達引進北士科，未來將興建蘆社大橋連接雙北，提升蘆洲交通便利性，結合軌道運輸及台六十四線、台六十五線快速道路，將北士科、南軟、內科等ＡＩ高科技產業量能，延伸至蘆洲、五股、板橋、土城、樹林、新店等地，讓高科技產業進駐新北，促進年輕人在地就業。

蘇巧慧昨連趕六場與議員候選人聯合競總成立，母雞帶小雞相互拉抬。對科技產業願景，蘇巧慧說，輝達本來在內湖，擴建後到北士科，需要足夠空間對接產業鏈，淡海科學城是最好選項，距北士科近，交通日益便捷，土地面積夠大，新北人才也多，具備優勢條件。蘇強調，她態度就是把人才、資金、產業留新北，創造更多工作機會，「這就是和對手最大的不同。」

蘇也說，從沒反對興建蘆社大橋，關鍵在蘆社大橋的社子島那一端，北市始終沒辦法協調好當地居民意見，要等待北市府進一步協助，才有辦法推動。

李四川昨成立全球歸僑後援會，吸引印尼、泰國、緬甸、越南及美國等地逾二百名華僑支持。李多國問候語與支持者互動，他說，新北是海納百川的城市，提出四項新住民政策，包括長照服務、多語言單一窗口、交通設施多語標示及創業貸款利息補貼，盼讓新住民在新北安心生活。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前）昨天出席與民進黨議員候選人陳俊維（後）三重蘆洲聯合競總成立。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前）昨天出席與民進黨議員候選人陳俊維（後）三重蘆洲聯合競總成立。記者葉信菉／攝影

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