聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市 張啓楷邀辯論 王美惠批作秀

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

嘉義市長選舉爆火藥味，藍白共推的民眾黨市長候選人張啓楷昨直衝對手民進黨市長候選人王美惠的競選總部，遞交市政辯論邀請函，但王美惠競選團隊婉拒收受，他在王的競總外接受媒體採訪後離去。王美惠事後批他作秀，「不用辯論，我絕對比你更清楚嘉義需要什麼」。

2026九合一選舉

張啓楷昨上午在競選團隊陪同下，手持裝有辯論邀請函的牛皮紙袋前往王美惠競總，現場警方嚴陣以待；王美惠競選團隊執行總幹事徐文志、後援會副會長張裕隆等人守在門口，委婉拒絕收受邀請函，雙方一度僵持。張啓楷最後未能當面交付邀請函，在競總外接受媒體聯訪表達立場，也說「仍期待王美惠改變心意，願意坐下來討論」。

張啓楷指出，台北、高雄市長候選人接連舉行政見辯論，嘉市沒有理由不能辦，自己已多次邀請王美惠辯論，卻始終未獲正面回應，希望本月七日舉辦市政辯論會，也邀請電視台共同承辦。

王美惠透過競總回應，自己從助理做起，歷任議員、立委，深耕嘉義廿二年，處理上萬件選民服務，參與無數場會勘及協調，長期陪伴地方鄉親，未來市政藍圖也陸續向市民報告，將以具體政策接受檢驗，而不是靠一場辯論證明對城市的了解。她也批，張啓楷為了選舉聲量登門，是「侵門踏戶、叫囂撒野」。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

辯論效應…柯志恩催出藍營熱情、賴瑞隆回防基層

新北選戰煙硝味濃！毒駕修法遭李四川批沒投票 蘇巧慧駁：在野太倉促

北市長辯論會 黃國昌批沈伯洋：題目事前都給了還答的不知所云

批沈伯洋辯論政策準備不足、執行配套不明 國民黨：市政不是喊口號

相關新聞

願景交鋒 AI產業布局 李四川蘇巧慧各有見解

新北市長選情緊繃，兩軍在空戰、地面全面交鋒。國民黨李四川拋出透過建蘆社大橋，將輝達引進蘆洲、五股，建立ＡＩ高科技廊帶。民進黨蘇巧慧主張，輝達經擴建後到北士科，需要有地方對接產業鏈，考量土地面積及交通，新北淡海科學城是首選，雙方對科技產業布局各有見解。

大咖出招 基隆市長戰 張善政、王美花各挺藍綠博認同

基隆市長謝國樑昨邀桃園市長張善政到基隆，「挺善良（樑）」二人組合體到市場拜票。張善政說，期待謝國樑繼續當市長，延續基北北桃合作模式。民進黨候選人童子瑋邀前經濟部長王美花出任產經總顧問，強打讓中央產業輔導政策落實到地方。

宜蘭市 韓瑩致意議長 與陳美玲同場不同框

宜蘭縣議長張勝德昨競總成立，民進黨宜蘭市長候選人韓瑩突然現身會場，並與老議長張建榮握手；韓瑩前腳剛離開，爭取連任的市長陳美玲接著到場致詞，喊出「黃金鐵三角」國民黨縣長、議長、市長全上，揮出全壘打。

桃園藍綠攻防 張善政衝投票率 黃世杰拚陸空戰

桃園市長選戰關鍵十一月，爭取連任的國民黨張善政、民進黨挑戰者黃世杰選舉行程更為緊湊、互有攻防。藍營借鏡二○一四年新北朱立倫、桃園吳志揚的選戰經驗「不能鬆懈」，持續強化呈現市政成果與整合地方組織，衝高投票率；綠營則要衝刺陸空戰觸及更多市民，並預告再辦大型造勢拉高聲勢催票。

盧秀燕固守台中 喊勿大意失荊州

台北市長選戰受到全國關注，台中市長盧秀燕提醒，不能只關注台北，台中選情同樣重要，國民黨市長候選人江啟臣及市議員選情都必須鞏固，不能「大意失荊州」。選戰倒數不到一個月，江啟臣積極串聯藍營力量，預告大型造勢活動；民進黨候選人何欣純則持續催出支持者熱度。

南投選戰 韓國瑜挺許淑華吐金句 温世政反埔里蓋掩埋場

南投縣長許淑華與草屯鎮長簡賜勝聯合競選總部昨成立，立法院長韓國瑜站台，盛讚許淑華勤走基層，笑稱她長得漂亮，推銷南投占便宜；話鋒一轉，韓暗酸如果一個縣市長、一位總統只看台積電、上市公司，卻不重視小老百姓，就不是成功的首長。民進黨縣長候選人温世政持續走訪地方，重申反對埔里興建廢棄物掩埋場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。