嘉市 張啓楷邀辯論 王美惠批作秀

嘉義市長選舉爆火藥味，藍白共推的民眾黨市長候選人張啓楷昨直衝對手民進黨市長候選人王美惠的競選總部，遞交市政辯論邀請函，但王美惠競選團隊婉拒收受，他在王的競總外接受媒體採訪後離去。王美惠事後批他作秀，「不用辯論，我絕對比你更清楚嘉義需要什麼」。

張啓楷昨上午在競選團隊陪同下，手持裝有辯論邀請函的牛皮紙袋前往王美惠競總，現場警方嚴陣以待；王美惠競選團隊執行總幹事徐文志、後援會副會長張裕隆等人守在門口，委婉拒絕收受邀請函，雙方一度僵持。張啓楷最後未能當面交付邀請函，在競總外接受媒體聯訪表達立場，也說「仍期待王美惠改變心意，願意坐下來討論」。

張啓楷指出，台北、高雄市長候選人接連舉行政見辯論，嘉市沒有理由不能辦，自己已多次邀請王美惠辯論，卻始終未獲正面回應，希望本月七日舉辦市政辯論會，也邀請電視台共同承辦。

王美惠透過競總回應，自己從助理做起，歷任議員、立委，深耕嘉義廿二年，處理上萬件選民服務，參與無數場會勘及協調，長期陪伴地方鄉親，未來市政藍圖也陸續向市民報告，將以具體政策接受檢驗，而不是靠一場辯論證明對城市的了解。她也批，張啓楷為了選舉聲量登門，是「侵門踏戶、叫囂撒野」。