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競總成立 謝龍介喊只做4年 嚴查弊案

聯合報／ 記者萬于甄謝進盛袁志豪／台南報導
國民黨台南市長候選人謝龍介（前排右二）昨成立競選總部，台中市長盧秀燕（前排左二）、新北市長侯友宜（前排右一）、嘉義市長黃敏惠（前排左一）等人站台。記者萬于甄／攝影
國民黨台南市長候選人謝龍介（前排右二）昨成立競選總部，台中市長盧秀燕（前排左二）、新北市長侯友宜（前排右一）、嘉義市長黃敏惠（前排左一）等人站台。記者萬于甄／攝影

國民黨台南市長謝龍介昨成立競選總部，藍白大咖齊聚力挺，他喊話當選只做四年嚴查弊案，「我用四年把這城市清乾淨，四年後還給你們」，現場情緒激昂；民進黨南市長陳亭妃昨一連趕七場聯合競總成立，並呼籲支持者「沒有將支持度變選票都是假的」。

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謝龍介昨於海安路封街辦競總成立大會，現場宣布湧入逾兩萬人，包括國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、高雄市長候選人柯志恩等都出席力挺。

鄭麗文致詞抨擊，賴清德總統滿臉都是充滿仇恨、憤怒跟不甘，就是太久沒有聽謝龍介講話，因此要讓賴清德改變，就是讓謝龍介當選南市長；黃國昌說，謝龍介一直以來勇敢跟民進黨新潮流權貴奮戰，還有在立法院推動福國利民的法案，「要讓民進黨知道不是派一顆西瓜，在台南就可以當選」。

柯志恩說，民進黨執政多年，台南累積的問題與弊案黑洞不小，這也是政黨必須輪替的原因，呼籲「接二連三，台南謝龍介、高雄柯志恩一起改變」。

謝龍介說，近年市府許多官員涉弊被關押，他當選只做四年一定嚴查弊案，包括烏山頭水庫太陽能板絕對清掉，他重申老人年金發三千元、零到十八歲每月補助五千元等福利政見，且陳亭妃指台南福利要與其他五都齊平，卻沒講什麼項目，所以要出來辯論。

陳亭妃昨連趕市議員趙昆原、吳通龍、蔡秋蘭競選總部成立大會，隨後又轉至溪南及市區，出席議員蔡筱薇、鄭佳欣、周麗津聯合競總成立，下午轉至安定區保安區出席民進黨大南科區市議員聯合競總成立大會。

綠營大南科區議員聯合競總包括議員第五選區的林志展、李偉智、陳碧玉、余柷青四名黨籍議員候選人，成立大會上宣布啟動依「身分證號碼」全面配票，希望實現四席全上。

「這一次絕對不能放鬆」，陳亭妃說，下周起將啟動騎鐵馬繞經卅七行政區催票，若沒有將支持度變選票都是假的，多次選戰都可看到因為放鬆，結果忘記去拉票，結果最後票開出來就很鬱卒。

民進黨大南科區民進黨議員聯合競選總部昨成立，民進黨台南市長候選人陳亭妃（中）為黨籍四名候選人披上競選彩帶。記者謝進盛／攝影
民進黨大南科區民進黨議員聯合競選總部昨成立，民進黨台南市長候選人陳亭妃（中）為黨籍四名候選人披上競選彩帶。記者謝進盛／攝影

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