學者：衝高投票率 藍在高雄並非無翻盤機會

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻／高雄報導

本報高雄市長民調，未表態選民高達二成六、中立選民有五成三還在觀望，學者分析，高雄整體選情偏冷，未表態率偏高，藍綠陣營候選人若能激起熱情，柯志恩仍有翻盤可能；另有學者直斷，屆時輸贏落在十萬票之內。

2026九合一選舉

中山大學政治所榮譽教授廖達琪說，從民調結果看，賴瑞隆、柯志恩，兩人支持度並不高，且民進黨支持者對賴瑞隆的支持度僅八成二，未達九成，反映出內部派系裂痕與團結問題可能尚未縫合，基層熱情有待檢討與激發；柯志恩在傳統深藍支持度上也只有八成八，同樣未破九成，還有努力空間，急需透過在地市議員加強連結與扎根。

廖達琪說，高雄選舉關鍵應為中間選民及民眾黨支持者動向，柯文哲二○二四年總統大選曾在高雄拿到卅五萬票，但柯志恩在民眾黨支持者只獲六成支持，仍有努力空間，隨著柯、賴兩人辯論會結束，若能持續掀起話題熱度、串聯基層，比照二○一八年衝高投票率，差距仍可能縮小，高雄並非無翻盤機會。

東海大學政治系專任教師張峻豪說，隨選舉日逼近，高雄市長選舉藍綠回歸基本盤、對決態勢漸明顯，並斷言輸贏在十萬票內。他分析，中立選民將會決定柯志恩能否跨出基本盤、拉近與賴瑞隆距離的關鍵因素；機構效應之下，高雄可能還有很多民進黨隱性選民沒表態，民調可能要思考有無必要加權推估。

中山大學政治經濟系特聘教授張其祿說，高雄選民結構綠、藍比約二比一，以往民調選民表態率綠營高、藍營低，賴柯民調雖差七個百分點，若加計藍綠基本盤，實際差距可能更低，仍應視為五五波選區，未表態選民可能會受辯論結果或其他因素影響，只要有百分之三左右選民動搖，都可能改變選舉結果。

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