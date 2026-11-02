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決戰前線／債務、高房價、行人地獄 高雄市長未來課題

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻／高雄報導

高雄市近五年房價指數漲幅近五成，「房子漲到快買不起」是在地青年普遍心聲；高雄公共債務占比為全國之冠，社福政策不斷加碼，市府財源能否負擔？都是未來市長要面對的課題。

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據內政部房價指數，二○二○年初至去年高峰，指數漲幅逾五成。OURs都市改革組織分析，高雄近年社宅多中央興辦，目前市府規畫自行興辦的社宅數仍為零。

中山大學政治經濟系特聘教授張其祿指出，不論社宅還是包租代管，都是買不起房的年輕人唯一可負擔的房子，中央興辦社宅減緩，市府興辦戶數能否擴大？是未來市長需重視的問題。

行人議題是市民關注焦點，去年三月日本籍母子來高雄旅遊遭小貨車撞上，婦人重傷不治；騎樓未順平、機車與行人爭道等，讓高雄被冠上「行人地獄」罵名。

高雄市行人路權促進會秘書長簡子祥指出，許多路口缺防護、汽機車違規停放人行道、騎樓也有高低差等問題。候選人應提出道安優先順序、可檢驗的政策承諾。

「債務」是高雄市難解沉痾，根據最新統計，高雄市一年以上債務有二一四一億元，平均每人負債七點九萬元，高雄市自償性債務仍持續增加，為全國之冠。

張其祿說，對比其他五都，高雄自償性債務增加快，離「緩解」仍很遠，社福支票給了就難收回，萬一台灣景氣反轉呢？

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