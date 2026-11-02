聯合報民調／高雄激戰 柯志恩緊追賴瑞隆

本報高雄市長最新選情民調發現，民進黨賴瑞隆以四成支持度領先國民黨柯志恩的三成三，二成六選民未決定；四成九選民看好賴瑞隆當選，也高於看好柯志恩的二成一。

26%未決定 勝負關鍵

對於本報民調結果，國民黨高市長候選人柯志恩指出，這分民調在電視辯論會前進行，辯論後許多政策理念被認同，有感到藍軍氣勢有所提升，「我們會繼續努力，持續衝刺，爭取選民認同」。民進黨高雄市長候選人賴瑞隆則表示，謹記市長陳其邁「戒慎恐懼」的提醒，勇於承擔責任並謙卑面對鄉親的託付。

高雄市長選戰五人角逐，呈藍綠對決局面。除了民進黨立委賴瑞隆、國民黨立委柯志恩外，還有張靜、王肇民及洪方隆等三人參選。調查發現，六成二高雄選民關心這次市長選情，三成三不關心，選情關心度明顯不如台北市的七成九。

如果明天投票，四成選民支持賴瑞隆，三成三支持柯志恩，其他三位參選人在藍綠夾殺下，選票浮現不多，支持度合計不到百分之一；另有二成六選民仍未決定，將是選戰勝負關鍵。

交叉分析發現，柯志恩在男性選民中獲三成八支持，和賴瑞隆的三成七不分軒輊；賴瑞隆則在女性選民中以四成三支持度，領先柯志恩十四個百分點。

從年齡差異來看，賴瑞隆在四十歲以下及六十歲以上選民中，分別以三成七及四成一支持度領先柯志恩六個與十一個百分點；四十至五十九歲選民中，賴瑞隆四成一、柯志恩三成八，雙方旗鼓相當。

民進黨市長候選人賴瑞隆（左）和高雄市長陳其邁，昨為民進黨高雄市議員競總成立站台，合唱「快樂的出帆」。記者張議晨／攝影

藍營凝聚力 略勝綠營

政黨傾向差異方面，國民黨支持者有八成八擁護柯志恩，民進黨支持者則有八成二力挺賴瑞隆，藍營凝聚力略高於綠營；民眾黨支持者中，六成支持柯志恩，百分之九支持賴瑞隆；中立選民則是二成五挺柯，二成二擁賴，五成三仍在觀望。

四成九選民看好賴瑞隆當選，看好柯志恩勝選者為二成一，三成無法判斷；即使是國民黨支持者，也有二成九看好賴瑞隆勝選，僅五成五看好柯志恩贏。觀察候選人喜好度，選民對兩人的好惡相近。三成二選民喜歡柯志恩，三成二不喜歡，三成七無意見；賴瑞隆則有三成三選民喜歡，二成九不喜歡，三成九無意見，兩人好感度都仍有拉抬空間。

從政表現方面，三成六選民滿意賴瑞隆擔任立委的表現，一成八不滿意；柯志恩擔任立委的表現獲三成一選民肯定，二成六不滿意，均有四成以上選民對兩人立委表現好壞無法評價。

三市政議題 難斷優劣

市政議題方面，三成二選民認為賴瑞隆提出的市政願景較吸引人，二成三較認同柯志恩；解決青年外流、留住高雄青年方面，三成二認為賴瑞隆較有能力，二成四肯定柯志恩。至於高雄市府超過兩千億的債務問題，二成七認為賴瑞隆較有能力處理，二成二認為柯志恩較有辦法，三項市政議題都有超過四成四選民無法判斷兩人優劣。

這次調查於十月廿八至卅一日進行，成功訪問了一千一百零一位設籍高雄市的選民，另有二百七十九人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查採用高雄市住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，並依據設籍高雄市廿歲以上選民之性別及年齡結構進行加權，調查經費來源為聯合報。