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綠憂賴瑞隆不穩 柯志恩直球辯論破圈 選情轉熱

聯合報／ 記者蔡晉宇巫鴻瑋郭韋綺張議晨／連線報導

「高雄不夠穩。」打從民進黨市長初選後，這樣的耳語始終沒消散。綠營地方人士直言，關鍵就出在人選上，賴瑞隆的政治火候，比起歷任綠營高雄市長，明顯差了一截。原本就偏冷的選情，如今因一場電視辯論會，造出「賴瑞隆連唸稿都吃螺絲」的形象，藍綠氣勢也出現消長。

2026九合一選舉

民進黨人士表示，賴瑞隆陣營自選戰開打以來，嘗試過多項貼近年輕人、中間選民的宣傳方式突破，但從結果面來看，和國民黨候選人柯志恩的差距始終拉不開。

電視辯論會後，柯志恩在電視辯論會戰力爆表，不看稿又對賴瑞隆「用人」、「用錢」問題直球對決，論述風格符合不少南部人口味，影片在社群瘋傳，產生意想不到的「破圈」效應，讓藍營士氣大振，競選總部獲得不少正向回響，感受沉悶的選情重新熱絡起來，藍營士氣大振。

電視辯論會後，柯志恩在傳統市場、宮廟拜票時，有不少民眾主動打氣，直呼「辯論很精彩」，許多人讚她展現氣勢，「感覺好像催出不少票」。

賴瑞隆的社群也湧入大量留言，支持者讚他辯論台風穩健，批柯志恩把辯論會當謾罵舞台。不過，部分綠營支持者在社群上直言，賴瑞隆表現不如預期。不少支持者感慨，當初若是林岱樺或邱議瑩對決柯志恩，辯論後絕對不會是這種結果。部分綠營支持者也認為賴表現不如預期，高雄市長陳其邁近來助選可見加大力道。

賴瑞隆更大的失分，出現在政治獻金、派系關係及相關爭議的回答。面對質疑沒有完整說明，而以「造謠抹黑」或「依法辦理」概括帶過。

距離投票日剩不到一個月，民進黨在最後關頭採取防禦型打法，力求不出錯，吹哨號召基本盤歸隊，組織陸戰是決戰重點。

國民黨則要激起中間選民想改變的想法。立法院長韓國瑜久違地重回高雄助選，日前在柯志恩的造勢場上，送上一碗滷肉飯、一瓶礦泉水，現場氣氛和加油聲是當天的最高點，「韓流」氣勢重現，反映出高雄民心思變的底氣還在。

藍營人士指出，有別於台南「綠到出汁」，高雄藍營基本盤雖居於弱勢，但中間選民人數有一定比例，足以撼動選舉結果，絕非民進黨囊中物。

賴瑞隆身背派系、綠能業者等包袱，又缺個人魅力，讓綠營感受到壓力；柯志恩因太像「柯教授」，不夠接地氣，如何吸引中間選民，是她在選戰的最後一哩路。

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