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「洋流」開進大安區 蔡英文來助陣

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱黃婉婷周佑政／台北報導

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨在被視為北市深藍票倉的大安、文山區辦掃街造勢，前總統蔡英文助選表示，台北一直都是民進黨非常困難地方，選民對候選人要求很高，選舉是選一個接近自己想要生活方式，沈具備令人安心特質，對各種議題也準備好具體方案，每個人都有支持沈伯洋理由，喊話一起幫忙拉票。

2026九合一選舉

沈伯洋連辦兩場「洋流」大造勢，上周六在中正、萬華車掃，昨深入大安、文山區藍營大本營，車掃約三小時才抵達大安森林公園。沈伯洋表示，此次大安文山的車掃的體感是人最多、聲音最大的一場。

蔡英文說，沈伯洋和她很像，都喜歡講政策，更具備安定感，就像她當總統一樣全力維持社會穩定讓全民安心，這場選戰始終正面迎戰，用溫暖對抗抹黑；她喊話二○一六、二○二○投給蔡英文的人，甚至沒投給她或來不及投給她的年輕朋友，一起支持沈伯洋。

綠營人士稱，北市綠營基本盤歸隊，蔡英文理性溫和形象，可成為融化異溫層的關鍵，蔡過去兩度競選總統在台北市得票都過半，可望在最後關頭為沈開拓中間及淺藍選票。

昨天造勢前，有媒體捕捉到台北市長蔣萬安媽媽黃美倫現身大安森林公園，逐一向民眾拉票。蔣媽低調說，運動經過順便看看，沒讓蔣萬安知道。

2026九合一選舉 沈伯洋 蔡英文

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