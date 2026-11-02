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蔣萬安質疑沈伯洋 都更絕非靠宣傳

聯合報／ 記者張策林麗玉洪子凱／連線報導

民進黨台北市長候選人沈伯洋在辯論會表示，「都更需要的是動工和完工，但最重要的是陪伴」，引發熱議。台北市長蔣萬安昨說，推動都更絕非單靠宣傳字眼，他在辯論會中闡述的是具體執行政策，市府積極降低公辦都更門檻，擴大基準容積等；都更除了協助試算與召開說明會，拿出實際政策才是讓老舊建物更新真正往前推進的根本關鍵。

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沈伯洋前晚赴萬華造勢再拋「無限都更」政見，他昨說，這套理論大原則就是民眾只要搬一次家，「能走到出口才是重點」，也是他與蔣萬安在都更政策最大的不同；先蓋出能讓大家搬進去的住宅，來源可能是閒置的公有地、社宅房源等國家土地，透過住戶交換機制，人可以先搬進來，市府取得另一個地方的權利，原處不同意的就會變少，都更就有辦法往下走，完工又可再當作新中繼宅，循環無限都更。

國民黨新北市長候選人李四川質疑，沈說法欠缺具體做法，顯見沈對市政及市府人力狀況不了解。北市府缺額近八千名員工，若要由市府投入人力陪伴，該從哪裡調派人手？

國民黨中央委員連勝文說，他是一個中年大叔，不需要另外一個中年大叔來陪伴，民眾需要的是有人協助解決問題。

2026九合一選舉 蔣萬安 沈伯洋 都更

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