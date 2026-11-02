王不見王 蔣萬安、沈伯洋同穿紫衣挺勞工

尋求連任的台北市長蔣萬安（圖）昨出席勞團舉辦的簽署承諾書挺勞工行動，他與沈伯洋先後到場，兩人未碰頭，都穿上紫色上衣，展現與勞工站在同陣線的態度。記者潘俊宏／攝影

台北市產業總工會與台北市環保局工會昨舉辦「勞動政見公開講」集會行動，分別邀請藍綠台北市長候選人蔣萬安、沈伯洋到場開講勞工政見，並簽署保障勞權承諾書，沈、蔣皆換穿紫衣挺勞工，但兩人「王不見王」，到場時間相隔約五分鐘。

沈伯洋指出，過去生母在台中很長一段時間從事清潔工作，以及在登山口賣運動飲料，他深知過長工時及烈日曝曬的辛勞。在勞動環境領域，目前台北市工安事件不少，應正視勞檢人力問題，也要採購風扇背心，當戶外濕度、溫度達到一定指數就要休息。

在勞動保障部分，沈伯洋表示，現在市府人力習慣性委外，變成遇缺不補，在財務允許情況下，主張編列工作獎勵機制，以及久任獎金以留住人才。

沈伯洋也提出勞工六次免費心理諮商，以及四十、五十多歲時想要換工作時的中高齡轉職支持，幫忙以ＡＩ媒合轉換工作，且五十歲以上帶狀皰疹疫苗補助一劑等政策。

蔣萬安說，當市長後兌現選前承諾成立的勞動政策諮詢會，並傾聽第一線清潔隊基層聲音，也將清潔獎金從八千提高到一萬元。

蔣萬安說，聽到清潔隊員陳情環保車輛太老舊，因此汰換一三四輛，未來會持續增加到二四○輛。另外，農曆過年時，聽了隊員們建議，改為提供熱騰騰午餐，另投入一點七八億元改善清潔隊員辦公室空間。

同時，蔣也拋出首都勤務加給，過程中不斷和中央爭取，在爭取未達成之前，用市府資源來調高夜間鐘點費，健檢補助從三千元提高到五千元，用實質的福利照顧勞工。