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王不見王 蔣萬安、沈伯洋同穿紫衣挺勞工

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
尋求連任的台北市長蔣萬安昨出席勞團舉辦的簽署承諾書挺勞工行動，他與沈伯洋（圖）先後到場，兩人未碰頭，都穿上紫色上衣，展現與勞工站在同陣線的態度。記者潘俊宏／攝影
尋求連任的台北市長蔣萬安昨出席勞團舉辦的簽署承諾書挺勞工行動，他與沈伯洋（圖）先後到場，兩人未碰頭，都穿上紫色上衣，展現與勞工站在同陣線的態度。記者潘俊宏／攝影

尋求連任的台北市長<a href='/search/tagging/2/蔣萬安' rel='蔣萬安' data-rel='/2/109340' class='tag'><strong>蔣萬安</strong></a>（圖）昨出席勞團舉辦的簽署承諾書挺勞工行動，他與<a href='/search/tagging/2/沈伯洋' rel='沈伯洋' data-rel='/2/220120' class='tag'><strong>沈伯洋</strong></a>先後到場，兩人未碰頭，都穿上紫色上衣，展現與勞工站在同陣線的態度。記者潘俊宏／攝影
尋求連任的台北市長蔣萬安（圖）昨出席勞團舉辦的簽署承諾書挺勞工行動，他與沈伯洋先後到場，兩人未碰頭，都穿上紫色上衣，展現與勞工站在同陣線的態度。記者潘俊宏／攝影

2026九合一選舉

台北市產業總工會與台北市環保局工會昨舉辦「勞動政見公開講」集會行動，分別邀請藍綠台北市長候選人蔣萬安、沈伯洋到場開講勞工政見，並簽署保障勞權承諾書，沈、蔣皆換穿紫衣挺勞工，但兩人「王不見王」，到場時間相隔約五分鐘。

沈伯洋指出，過去生母在台中很長一段時間從事清潔工作，以及在登山口賣運動飲料，他深知過長工時及烈日曝曬的辛勞。在勞動環境領域，目前台北市工安事件不少，應正視勞檢人力問題，也要採購風扇背心，當戶外濕度、溫度達到一定指數就要休息。

在勞動保障部分，沈伯洋表示，現在市府人力習慣性委外，變成遇缺不補，在財務允許情況下，主張編列工作獎勵機制，以及久任獎金以留住人才。

沈伯洋也提出勞工六次免費心理諮商，以及四十、五十多歲時想要換工作時的中高齡轉職支持，幫忙以ＡＩ媒合轉換工作，且五十歲以上帶狀皰疹疫苗補助一劑等政策。

蔣萬安說，當市長後兌現選前承諾成立的勞動政策諮詢會，並傾聽第一線清潔隊基層聲音，也將清潔獎金從八千提高到一萬元。

蔣萬安說，聽到清潔隊員陳情環保車輛太老舊，因此汰換一三四輛，未來會持續增加到二四○輛。另外，農曆過年時，聽了隊員們建議，改為提供熱騰騰午餐，另投入一點七八億元改善清潔隊員辦公室空間。

同時，蔣也拋出首都勤務加給，過程中不斷和中央爭取，在爭取未達成之前，用市府資源來調高夜間鐘點費，健檢補助從三千元提高到五千元，用實質的福利照顧勞工。

2026九合一選舉 沈伯洋 蔣萬安

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