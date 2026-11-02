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高雄交火！柯文哲轟賴瑞隆「應比照我關一年」

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨／高雄報導
立法院長韓國瑜（右）與民眾黨創黨主席柯文哲（左）昨首度同台為國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）助選，致贈蘿蔔與蒜頭祝福，更展現藍白合氣勢。記者徐白櫻／攝影
立法院長韓國瑜（右）與民眾黨創黨主席柯文哲（左）昨首度同台為國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）助選，致贈蘿蔔與蒜頭祝福，更展現藍白合氣勢。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天舉辦三民區後援會成立大會，立法院長韓國瑜、民眾黨前主席柯文哲首度同台助選，「雙柯」火力全開。柯文哲痛批，雲豹能源捐政治獻金給民進黨高雄市候選人賴瑞隆，應比照他直接收押禁見、至少關一年調查；柯志恩開轟，賴瑞隆找涉嫌盜用就業基金的勞動部前部長許銘春當勞工後援會長，高雄人要選經得起考驗的候選人。

2026九合一選舉

賴瑞隆昨回應，政治獻金都依法申報，資料公開經過六年檢驗，不要到了選舉就將錯誤資訊用於攻擊抹黑候選人，不會得到支持。

高雄市長辯論會後，藍營士氣上揚。韓國瑜、柯文哲、柯志恩三人昨天造勢大進場時受到支持者熱情簇擁，韓國瑜說，從市長辯論就能看出，柯志恩有魄力、有信心、有願景，如果用英文辯論，會把賴瑞隆「打到地上滿地找牙」。

韓國瑜還細數新北市長候選人李四川擔任高雄副市長期間的政績，包括一年半內鋪設六百條馬路、拆掉五座陸橋、清理二百公里水溝、登革熱從上萬件變成零等，今年全台灣所有人只能選一個市長或縣長，只有高雄人可以選兩個市長，高雄人有情有義，「希望大家支持柯志恩，拜託新北搶救李四川」。

柯文哲指出，京華城捐二一○萬元政治獻金給民眾黨，他連看都沒看到、也未領出，就被認定是貪汙證據，雲豹能源公司也捐款給賴瑞隆，「比照柯文哲辦理，直接收押禁見就可以」，甚至民進黨中央黨部、助理，全部收押叫去問，至少關一年才能夠調查清楚。

柯文哲說，高市長選舉的原則很簡單，就是不要投「五四八○八八（暗喻賴瑞隆）」，順便柯志恩蓋下去就好了。

柯志恩說，辯論會當天「恰北北」，因為賴瑞隆對於如何為高雄振興產業、讓年輕人留在高雄工作都沒具體回應，只會重複背誦「謝長廷、陳菊、陳其邁」；她質疑若賴對雲豹捐款講不清楚，怎可放心把高雄市政交給他？

綠營部分，賴清德總統昨南下高雄縣醫師公會的醫師節慶祝大會為賴瑞隆助選，他說，北市長候選人沈伯洋於辯論會引用「禮記」禮運大同篇，提到「大道之行也天下為公，選賢與能，講信修睦」，這次選舉高市的賢能在這裡（指台下賴瑞隆）。

2026九合一選舉 柯文哲 賴瑞隆 柯志恩 韓國瑜

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