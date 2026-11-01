沈伯洋開箱大安文山大秘寶 暢述從水圳到茶山等5政見

民進黨台北市長參選人沈伯洋今晚車掃、開箱大安、文山區政見大秘寶，暢談「從水圳到茶山」等5項政見，現場逾3.5萬人參與，一起航向新未來。

沈伯洋下午在同黨籍立委蔡其昌陪同下進行「台北大洋流｜大安文山」車掃活動，車隊自文山區木柵集應廟出發，支持者「小水滴」們一路夾道力挺，晚間抵達終點站大安森林公園並開箱政見。

繼蔡其昌和前總統蔡英文陸續開講、站台力挺後，沈伯洋緊接著登場開箱大安、文山區政見大秘寶。

由於沈伯洋一家人就住在大安區，他表示，大安文山區人口眾多，今天車掃時間約3小時，是最久的一次；另外大安文山區扶老比是全市最高，三明治世代的負擔也很重；同時搜集轄內民意資料顯示，大家抱怨最多的是人行道設計議題，熱議的還有寵物議題及瑠公圳水文化等。

沈伯洋現場提出改善政見，包括「疫苗市府出」、「上學走路免驚」、「心事有人陪」、「毛孩安心養」和「從水圳到茶山」的串聯，透過歷史形塑文化徑，配合大安、文山區的人口結構，規劃未來北市願景。