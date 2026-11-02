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盧秀燕誇蔣萬安辯論佳 反守為攻氣勢上來了

聯合報／ 本報記者／連線報導
台中市長盧秀燕。台中市政府／提供
台中市長盧秀燕。台中市政府／提供

台北市長電視辯論後，藍營士氣大振。台中市長盧秀燕昨說，台北市長蔣萬安辯論表現非常好，把氣勢拉上來，民調從辯論前小輸到小贏，但還沒超過誤差值，仍要繼續加強，且對手沈伯洋挾黨國資源，選前要小心防範可能有「更強大、惡劣的招數」。民眾黨主席黃國昌說，沈伯洋辯論回答得不知所云，很少看到表現差距這麼大的辯論會。

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綠營人士表示，內部評估蔣萬安「谷底已過」，外界原本低期待值，蔣的辯論猛攻反倒大加分，呼籲綠營支持者戒慎恐懼，選戰步步為營。民進黨發言人林楚茵說，沈伯洋支持度在辯論後不降反升，顯示市民不埋單政治攻擊。

不過，網路社群不斷有綠營網軍攻擊蔣萬安辯論低頭看稿，質疑主辦單位提前洩題。沈伯洋前天表示，「一天前主辦單位有把題目給他，不知為何會有這樣決定？」昨再被問公平性時，沈則稱「沒有什麼不公平」，事前辯論磋商都有討論，因他很想促成辯論，全部都接受；但他也表示，若有下一場辯論，「即問即答最好」。蔣萬安昨說，媒體提問都是照主辦單位過去慣例進行，不管ＴＶＢＳ、三立、雙方陣營，其實都很清楚。

黃國昌昨說，辯論題目事前就給了，沈伯洋還可以答得如此不知所云，「你要當市長，對市政不熟悉，當然是個問題」，更嚴重的是，這已不是熟不熟悉市政的問題，而是沈根本沒當一回事，真的是「太離譜了」。他很少看到表現差距這麼大的辯論會，兩人對市政了不了解，以及願景、能力，在辯論會上已經一覽無遺。

對於蔣萬安在辯論時特別感謝台北市前市長柯文哲，外界解讀吸小草選票。黃國昌說，他不會用這麼狹隘的視野來看這件事，市政本來就是一棒接一棒，在重要的時候表達對前任市長的努力跟感謝，他覺得是做人的基本道理；蔣展現格局，且感謝的是歷任台北市長的貢獻，表現非常好。

盧秀燕也稱讚，蔣萬安是有禮貌且感恩的人，結論時感謝歷任台北市長，尤其對柯文哲打下的市政良好基礎感謝與致敬，這部分反應也很好。

國民黨文傳會主委陳以信說，蔣萬安這場辯論「雙刀策略」相當成功，第一刀精準設問，第二刀預判追擊；沈伯洋「都更不知問題、臨托不算人力、雙導師不提配套」，三項政策暴露同一個問題，就是政策願景講得頭頭是道，真正碰到行政執行卻漏洞百出。

聯電創辦人曹興誠在臉書發文，質疑這是一場「假辯論」，只是看誰在口舌上可以電爆對手，建議沈伯洋不必再去參加其他假辯論。國民黨立委徐巧芯表示，「看來曹興誠也覺得沈伯洋表現很差，只好這樣挽尊。」

2026九合一選舉 盧秀燕 蔣萬安 沈伯洋 黃國昌

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