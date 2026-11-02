南投選戰 韓國瑜挺許淑華吐金句 温世政反埔里蓋掩埋場

南投縣長許淑華與草屯鎮長簡賜勝聯合競選總部昨成立，立法院長韓國瑜站台，盛讚許淑華勤走基層，笑稱她長得漂亮，推銷南投占便宜；話鋒一轉，韓暗酸如果一個縣市長、一位總統只看台積電、上市公司，卻不重視小老百姓，就不是成功的首長。民進黨縣長候選人温世政持續走訪地方，重申反對埔里興建廢棄物掩埋場。

韓國瑜致詞表示，縣市長是地方父母官，也代表一個縣市的形象，許淑華勤政踏實，走遍南投十三鄉鎮市，就連偏遠山區都有她的足跡，每天為縣政奔走，地方口碑不錯，也讓縣民感到有面子。

韓國瑜指出，南投不靠海，地方經濟要發展，關鍵在於「東西一定要賣出去，人一定要進來」。茶葉及農特產品若賣不出去，農民就要吃苦。他打趣說，許淑華長得漂亮，推銷南投占便宜，容易讓外地民眾留下好印象，還發現她更關心身心障礙者、中低收入戶等弱勢族群，特別重視社會角落需要照顧的人。

韓國瑜隨後話鋒一轉，意有所指表示，「如果一個縣市長、一個總統，每天眼睛只看著台積電，每天就是『大小目』，只看上市公司，對小老百姓不重視，這不是一個成功的首長。」他認為，關心弱勢才是政治人物對選民最神聖的承諾，呼籲南投鄉親支持許淑華、簡賜勝連任，讓地方照顧百姓的工作延續。

温世政昨天則趕場為黨籍候選人站台，重申反對埔里鎮麒麟里水頭段興建廢棄物掩埋場。他指出，地方自救會長蘇昱誠凝聚鄉親連署反對，促使縣府駁回申請，但業者仍可重新提出申請，現階段只是暫緩開發，呼籲地方不能掉以輕心，必須團結反對到底。