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盧秀燕固守台中 喊勿大意失荊州

聯合報／ 記者余采瀅黃寅／台中報導

台北市長選戰受到全國關注，台中市長盧秀燕提醒，不能只關注台北，台中選情同樣重要，國民黨市長候選人江啟臣及市議員選情都必須鞏固，不能「大意失荊州」。選戰倒數不到一個月，江啟臣積極串聯藍營力量，預告大型造勢活動；民進黨候選人何欣純則持續催出支持者熱度。

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盧秀燕昨出席國民黨台中市議會副議長顏莉敏競選總部成立大會說，她昨天白天都留在台中輔選，主要就是因為不能只注意台北市長選情，台中也非常重要。她一個上午就為四位候選人競總成立站台，直到晚間才前往台南參加立委謝龍介競總成立活動。

盧秀燕強調，台中市長及市議員選情都必須鞏固，「不要大意失荊州」。政壇指出，盧的談話凸顯藍營對台中選情的重視，盼延續地方執政優勢，避免選戰最後階段出現變數。

江啟臣接下來將於十一月六日在台中沙鹿運十九球場舉辦「海線串聯、團結向前」造勢大會，立法院長韓國瑜及盧秀燕都將到場力挺。江啟臣表示，選戰沒有鬆懈的本錢，必須團結並肩奮戰，爭取更多支持，不僅要延續台中的光榮，更要讓台中升級、幸福加給。至於「禿子、漢子、燕子」是否再度合體，競總表示仍在規畫中。

何欣純方面，民進黨祕書長徐國勇昨天到台中輔選時透露，選前沈伯洋還會再來台中。何欣純幕僚表示，沈伯洋選前力拚「台北順起來」，何欣純也要拚「台中純起來」。何欣純昨受訪說，受洋流帶動，支持者被呼喚出來，每一場活動都相當熱絡。

針對台北、高雄已舉行市長辯論，何欣純認為江啟臣用英文問題卡住辯論協商，希望以市民熟悉的中文、台語進行辯論，讓選民了解兩人的市政願景與城市規畫。江啟臣則表示台中公辦辯論會很快就會登場，他將做好準備，向市民說明市政擘畫與主張。江啟臣與何欣純昨天行程滿滿，趕場為市議員候選人站台。

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