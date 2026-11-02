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桃園藍綠攻防 張善政衝投票率 黃世杰拚陸空戰

聯合報／ 記者朱冠諭鄭國樑／桃園報導
桃園市長張善政（左二）昨為國民黨市議員徐其萬（左三）成立競選總部站台，國民黨前主席朱立倫（左一）也到場力挺，共同揮舞戰旗。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政（左二）昨為國民黨市議員徐其萬（左三）成立競選總部站台，國民黨前主席朱立倫（左一）也到場力挺，共同揮舞戰旗。記者朱冠諭／攝影

桃園市長選戰關鍵十一月，爭取連任的國民黨張善政、民進黨挑戰者黃世杰選舉行程更為緊湊、互有攻防。藍營借鏡二○一四年新北朱立倫、桃園吳志揚的選戰經驗「不能鬆懈」，持續強化呈現市政成果與整合地方組織，衝高投票率；綠營則要衝刺陸空戰觸及更多市民，並預告再辦大型造勢拉高聲勢催票。

2026九合一選舉

張善政昨連跑七場議員候選人競選總部成立大會，在八德、大園區時分替黨籍市議員朱珍瑤、徐其萬站台，他也細數市立醫院、捷運及航空城等地方建設成果，力拚帶動議員、市長選情。

曾當過兩屆桃園縣長的國民黨前主席朱立倫昨到桃園輔選，提到外界普遍認為張善政選情穩定，但「民調領先不代表選票會自動入袋」；自己二○一四年新北市長選舉前民調領先廿八個百分點，最終以二萬多票險勝，只贏不到二個百分點，主因就是支持者認為穩贏而沒出門投票，他喊話要將每張選票催出來，確保張當選。

張善政競選辦公室發言人莊鎧毓說，二○一四年朱立倫與吳志揚的選戰經驗，始終是張善政輔選團隊最重要警惕，也沒有任何輕忽民進黨的本錢；最後三周將密集走訪選民結構多元的行政區，也會同重量級政治人物、議員候選人深入基層拜票、催票。

民進黨桃園市長候選人黃世杰（左）昨在妻子徐青（右）陪同下，到忠貞市場掃街拜票。</p><!--5--><p> 圖／黃世杰競選總部提供
民進黨桃園市長候選人黃世杰（左）昨在妻子徐青（右）陪同下，到忠貞市場掃街拜票。

圖／黃世杰競選總部提供

黃世杰昨跑四個行政區出席與議員的聯合競選總部成立，同時打出「夫人牌」，首度由妻子徐青陪同到市場掃街，兩人挺進忠貞市場拜票。徐青說，她用行動向市民推薦最優秀的市長候選人黃世杰，還自曝掃街後最想買的就是特色美食豌豆粉。

黃世杰表示，他與太太育有四歲兒子，和所有在桃園生活的年輕家庭一樣，關心托育、教育等議題，也想要有更順暢的交通，同時也在意長輩有好的醫療資源。懇請市民給他機會，相信年輕的桃園會散發不一樣的活力，就如同忠貞市場一樣這麼有朝氣。黃世杰競選辦公室發言人黃宣尹說，選戰最後廿多天除了繼續走遍十三行政區，也會針對各區建設、重大議題深化完整論述，陸空並行觸及更多市民。十一月會再舉辦大型造勢，包括北北桃選將六日在台北有「戒慎恐懼之夜」合體，是否再有其他連線，敬請期待。

2026九合一選舉 桃園

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