站台喊話每人再拉20票 蔡英文讚：每個人都有支持沈伯洋理由

民進黨台北市長候選人沈伯洋今在被視為北市「深藍選區」大安文山舉辦掃街造勢，更找來前總統蔡英文站台，主辦單位宣稱大安森林公園現場聚集3.5萬人，蔡表示台北一直是民進黨非常困難地方，但選舉是選一個接近自己想要生活方式，沈具備令人安心特質，對各種議題也準備好具體方案，每個人都有支持沈伯洋理由，喊話一起幫忙拉票支持。

車掃從木柵集應廟傍晚4時50分與民進黨團總召蔡其昌、4位黨籍議員候選人出發，車隊掃了快3小時才抵達大安森林公園，而蔡英文在接近晚間9時登台助講，蔡表示，當時陪同沈伯洋登記送一個「船舵」鼓勵他把台北帶往對的地方，沈沒有忘記她的期許，匯聚一股溫暖又強而有力洋流。

蔡英文強調，投票是要選一個接近自己想要生活方式，沈願意傾聽也瞭解市民生活，沈伯洋更具備安定感，像她當總統一樣全力來維持社會穩定讓全民安心，面對選戰始終正面迎戰用溫暖對抗抹黑，這是作為總統、首都市長該具備特質。

蔡英文說，現在選情不允許放鬆，當年她選總統在台北拿到過半選票，現在呼籲不管當年有沒有、來不來得及投給她的人都一起支持沈，喊話「一人拉一票好像不太夠，一個人再拿20票。」

而近日沈伯洋也遭到偽造錄音檔攻擊，蔡英文也喊話支持者「先查證再分享」，她表示，AI技術很進步有時在網路上看到的影片、聽到的錄音真的很難分辨真假，越接近投票日大家要越小心，收到驚人的畫面或訊息都不要著急相信，選舉可以有不同的意見，但不能讓假的聲音、影像取代真正討論，不要讓沒有查證內容決定台北未來。

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天在大安文山區車掃拜票，並於大安森林公園舉辦市政開講活動，前總統蔡英文（圖）到場力挺。記者余承翰／攝影