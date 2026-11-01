快訊

首屆僅招30學生！教育部台灣實中向大學「借行政」 教團籲人力應先到位

台股大跌金管會盯緊了！重要均線、三大風險指標全監控

聽新聞
0:00 / 0:00

大安文山車掃近3小時 沈伯洋體感人最多…拋寵物友善租屋政策曝是「狗派」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）今天在大安文山區車掃拜票，並於大安森林公園舉辦市政開講活動，前總統蔡英文（右）到場力挺，並牽起他的手呼籲支持者一定要幫沈伯洋拉票。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）今天在大安文山區車掃拜票，並於大安森林公園舉辦市政開講活動，前總統蔡英文（右）到場力挺，並牽起他的手呼籲支持者一定要幫沈伯洋拉票。記者余承翰／攝影

選戰倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋今展開大安文山車隊掃街，車掃街近3小時。沈伯洋直言今天的車掃體感來說，是人最多的一場、聲音最大一場，同時他也點出該區三明治世代、瑠公圳的水文化、寵物議題，過程中更暴露自己是「狗派」，笑說現在講自己是狗派不會掉票吧。

2026九合一選舉

沈伯洋點出，大安文山區扶老比為全市最高、0到12歲也是北市議員選區最高的，可見三明治世代成為大安文山最重要的議題，從相關數據、「市長你給我聽好」活動，最常抱怨是人行道感到不安心、寵物議題，以及瑠公圳的水文化怎麼打開。

沈伯洋提到，0到12歲腸病毒的危險與日俱增，現在市府政策針對弱勢，他提倡要接受兩劑市府幫你出。再者，學童通學安全區，根據統計早上上課的7到9時傷亡多，過去政策都是通學路，而非整個區域，現在150所學校只有4所有施作，8年後一定要全部做完。

另外，針對三明治族群，他提出，中央補助的三次心理諮商不夠，市府要在加碼補助3次，15到65歲在身體及心理安全都能顧到。

針對寵物部分，沈伯洋推出，友善租屋、友善商圈，以及寵物防災避難，尤其是養寵物族群在租屋可能碰到房東不願租的狀況，所以在推出包租代管時，也會納入此議題，「雖然自己是狗派，但是政策是不管養狗、養貓不同出發。」

最後，沈伯洋說，文山區有山系、步道非常親近，而瑠公圳的水系是和降溫有關，不只是漂亮，更攸關城市降溫「可以降到3到5度」，另外，大安文山豐富的文資保存、茶文化，以及走讀，都是未來要推行施作。

沈伯洋 寵物 選戰 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔡英文化身「小水滴」預告出席洋流造勢 沈伯洋回應洩玄機

「無限都更」點出北市都更重點 沈伯洋曝大原則：民眾只需搬一次家

辯論市政火花四射 蔣萬安轟沈伯洋已讀亂回

蔣萬安沈伯洋首場辯論會誰占上風？ Cheap分析這樣說

相關新聞

藍白大咖齊聚台南力挺 謝龍介競總成立湧2萬人擠爆海安路

2026選戰倒數剩下不到一個月，國民黨台南市長候選人謝龍介今晚在海安路封街舉辦競選總部成立大會，邀集黨主席鄭麗文、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及高雄市候選人柯志恩等人出席站台外，民眾黨主席黃國昌及黨籍候選人晚間也上台助講，吸引約2萬名支持者到場，現場不斷高喊「凍蒜！凍蒜！」，旗海飄揚，展現藍白合氣勢。

蔣萬安母親黃美倫現身沈伯洋開講地點 快閃獨自一人拉票「兒要加油」

台北市長選舉熱戰，民進黨北市長候選人沈伯洋今天車隊掃街到大安、文山區，最後下次演講地點則是在大安森林公園。約莫下午5時10多分鐘時，蔣萬安媽媽黃美倫現身大安森林公園，逐一向運動的民眾打招呼、拉票，記者問到怎麼會前來，她客氣的說只是運動經過，沒有讓蔣萬安知道。

影／ 柯文哲：雲豹能源捐款給賴瑞隆 比照我「直接收押禁見」關1年調查

民眾黨創黨主席柯文哲會同立法院長韓國瑜今天下午一起為高雄市長候選人柯志恩助選、拉抬民眾黨議員候選人林于凱聲勢。柯文哲說，京華城捐210萬元政治獻金給民眾黨，被認定是他的貪污證據，因而被收押禁見；雲豹能源公司也捐款給民進黨市長候選人賴瑞隆，政治不要雙標，所以也應該「比照柯文哲、直接收押禁見」，至少要關一年調查清楚。

日學者小笠原欣幸現身大洋流造勢！ 親曝下周參加蔣萬安場

年底選戰倒數27天，民進黨台北市長候選人沈伯洋從5月提名不被看好，到如今帶動「洋流」炫風，與台北市長蔣萬安民調拉近甚至反超，選情緊張。而長期關注台灣政治的國立清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸，今天也低調現身在洋流造勢場合，也預告下周也會參加蔣的造勢。

韓國瑜高雄輔選 笑稱5寶媽議員「當選再生一個」分局長老公冒汗

立法院長韓國瑜今南下高雄輔選，接連替藍營左楠2名爭取連任的市議員候選人李雅芬和李眉蓁加油打氣；韓國瑜稱李雅芬身兼多職，是5個孩子的媽，對台灣少子化非常有貢獻，並趣稱「當選再生第六個」，讓李雅芬當分局長的老公王春生當場笑出來卻額頭冒汗。

站台喊話每人再拉20票 蔡英文讚：每個人都有支持沈伯洋理由

民進黨台北市長候選人沈伯洋今在被視為北市「深藍選區」大安文山舉辦掃街造勢，更找來前總統蔡英文站台，主辦單位宣稱大安森林公園現場聚集3.5萬人，蔡表示台北一直是民進黨非常困難地方，但選舉是選一個接近自己想要生活方式，沈具備令人安心特質，對各種議題也準備好具體方案，每個人都有支持沈伯洋理由，喊話一起幫忙拉票支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。