大安文山車掃近3小時 沈伯洋體感人最多…拋寵物友善租屋政策曝是「狗派」

選戰倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋今展開大安文山車隊掃街，車掃街近3小時。沈伯洋直言今天的車掃體感來說，是人最多的一場、聲音最大一場，同時他也點出該區三明治世代、瑠公圳的水文化、寵物議題，過程中更暴露自己是「狗派」，笑說現在講自己是狗派不會掉票吧。

沈伯洋點出，大安文山區扶老比為全市最高、0到12歲也是北市議員選區最高的，可見三明治世代成為大安文山最重要的議題，從相關數據、「市長你給我聽好」活動，最常抱怨是人行道感到不安心、寵物議題，以及瑠公圳的水文化怎麼打開。

沈伯洋提到，0到12歲腸病毒的危險與日俱增，現在市府政策針對弱勢，他提倡要接受兩劑市府幫你出。再者，學童通學安全區，根據統計早上上課的7到9時傷亡多，過去政策都是通學路，而非整個區域，現在150所學校只有4所有施作，8年後一定要全部做完。

另外，針對三明治族群，他提出，中央補助的三次心理諮商不夠，市府要在加碼補助3次，15到65歲在身體及心理安全都能顧到。

針對寵物部分，沈伯洋推出，友善租屋、友善商圈，以及寵物防災避難，尤其是養寵物族群在租屋可能碰到房東不願租的狀況，所以在推出包租代管時，也會納入此議題，「雖然自己是狗派，但是政策是不管養狗、養貓不同出發。」

最後，沈伯洋說，文山區有山系、步道非常親近，而瑠公圳的水系是和降溫有關，不只是漂亮，更攸關城市降溫「可以降到3到5度」，另外，大安文山豐富的文資保存、茶文化，以及走讀，都是未來要推行施作。