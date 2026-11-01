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藍白大咖齊聚台南力挺 謝龍介競總成立湧2萬人擠爆海安路

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
謝龍介今晚在競選總部成立大會重申當選後將徹查官商勾結及光電弊案，並喊出「我只做4年」，承諾還給台南乾淨的政治環境。記者萬于甄／攝影
謝龍介今晚在競選總部成立大會重申當選後將徹查官商勾結及光電弊案，並喊出「我只做4年」，承諾還給台南乾淨的政治環境。記者萬于甄／攝影

2026選戰倒數剩下不到一個月，國民黨台南市長候選人謝龍介今晚在海安路封街舉辦競選總部成立大會，邀集黨主席鄭麗文、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及高雄市候選人柯志恩等人出席站台外，民眾黨主席黃國昌及黨籍候選人晚間也上台助講，吸引約2萬名支持者到場，現場不斷高喊「凍蒜！凍蒜！」，旗海飄揚，展現藍白合氣勢。

2026九合一選舉

謝龍介再度重申，民進黨在台南執政已長達33年，但近年接連爆發官商勾結、漁電共生爭議、採購弊案及爐碴廢棄物管理等問題。他強調，若當選市長，將徹查官商勾結及光電弊案，並再次向對手喊話，公開辯論讓市民檢驗，究竟誰真正了解台南、誰有能力解決問題。

謝龍介表示，針對青年及家庭，他提出6至18歲每月加碼2500元，並搭配「你生孩子，我供房子」婚育宅政策，減輕青年成家負擔；長輩福利則包括65歲以上全面免健保費、重陽敬老金3000元、敬老卡每月1000元，另主張全民共享退稅2萬元。

謝龍介也提及，原本台下有人拿防彈背心要他穿，但他反問「有需要怕嗎？」強調有市民做靠山，就不需要害怕。他再次喊出「我只做4年」，承諾4年後還給大家一個乾淨的台南，「讓人民當頭家，贏一次」。

侯友宜表示，謝龍介提出「只做4年」，展現除弊、翻轉台南的決心，政見也涵蓋長者、青年及孩童需求，尤其婚育宅政策值得肯定。他認為，謝龍介不是準備好了，而是準備很久了，平時透過直播直言不諱，最了解台南問題，呼籲鄉親支持謝龍介，為台南帶來新方向。

盧秀燕則回憶，8、9年前參選台中市長時，謝龍介曾到台中幫忙助選，她感念地說：「因為有謝龍介，才有現在的盧秀燕。」她也批評民進黨過去反對普發現金，如今卻推出普發1萬元，在野黨提案普發2萬元又遭反對，呼籲支持者11月28日踴躍投票，支持謝龍介進入市政府，讓台南除舊布新。

柯志恩則批評，民進黨面對質疑「問A答ㄅㄆㄇ」，且不敢與謝龍介正面辯論，認為台南執政30多年累積不少問題與弊案，政黨輪替有其必要，呼籲南高選民分別支持謝龍介、柯志恩，讓兩地一起改變。

謝龍介競選總部成立大會今晚湧入約2萬名支持者，謝龍介與侯友宜大進場時更受到選民熱情支持，整整走了超過20分鐘，穩穩握住每一雙手。最後，侯友宜與盧秀燕也分別幫謝龍介披上競選彩帶及戰旗，高喊「謝龍介凍蒜！凍蒜！」，現場氣氛相當熱絡。

新北市長侯友宜（前排右一）、台中市長盧秀燕（前排左二）等人今到場力挺謝龍介（前排右二），展現團結合作氣勢。記者萬于甄／攝影
新北市長侯友宜（前排右一）、台中市長盧秀燕（前排左二）等人今到場力挺謝龍介（前排右二），展現團結合作氣勢。記者萬于甄／攝影

國民黨台南市長候選人謝龍介今晚在海安路舉辦競選總部成立大會，吸引約2萬名支持者到場，現場旗海飄揚，支持者高喊「凍蒜」，展現選戰氣勢。記者萬于甄／攝影
國民黨台南市長候選人謝龍介今晚在海安路舉辦競選總部成立大會，吸引約2萬名支持者到場，現場旗海飄揚，支持者高喊「凍蒜」，展現選戰氣勢。記者萬于甄／攝影

國民黨台南市長候選人謝龍介今晚在海安路舉辦競選總部成立大會，吸引約2萬名支持者到場，大進場時更受到選民熱情支持，整整走了超過20分鐘。記者萬于甄／攝影
國民黨台南市長候選人謝龍介今晚在海安路舉辦競選總部成立大會，吸引約2萬名支持者到場，大進場時更受到選民熱情支持，整整走了超過20分鐘。記者萬于甄／攝影

謝龍介 藍白 台南 2026九合一選舉

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