鄭麗文為謝龍介站台 點名「沙拉油荒」讓她搖頭

國民黨黨主席鄭麗文今晚出席台南市長候選人謝龍介競選總部成立大會，除抨擊當前買不到沙拉油，油品缺貨嚴重，也高分貝抨擊賴清德總統傲慢，拜託鄉親們不要再票投給西瓜，票投謝龍介，改變大台南。

鄭麗文上台時先向鄉親們說，一整天已趕六場一定要來為謝龍介助選，更以自己出身台南精忠三村，就讀後甲國中後來才搬至台北跟鄉親搏感情。

鄭麗文說，謝龍介「不貪心」，只選一次四年就好，拜託鄉親給台南市一個改變機會，四年就會感覺不一樣，四年給不同政黨機會，讓謝龍介為台南市拚一次，鄭更頻頻拉高分貝向台下鄉親懇託。

隨後鄭麗文話鋒一轉點名賴清德總統，表示今天看到油品問題讓她非常搖頭，半年前油品出包，民進黨政府只會撇清、甩鍋，725人民還上凱道抗議，現在竟然變成買不到沙拉油，連有錢也買不到，小吃店更哭訴1桶沙拉油由700元漲至1300，她抨擊連這麼簡單油的問題都處理不好，賴清德為何會變這樣？

鄭麗文更點名賴滿臉都是充滿仇恨、憤怒跟不甘，她更以謝龍介「一生監督賴清德」打趣說，就是太久沒有聽謝龍介講話、建議了。因此要讓賴清德改變，就是讓謝龍介當選台南市長，看賴清德總統會不會清醒。

「4年就好！」鄭麗文激動說，拜託鄉親們給謝龍介機會，讓謝為台南做代誌，改變當前台南目前政治文化，不要再走回頭路，不要再讓黑金重現，越來越搖擺，眼睛都長在頭上，不聽民意聲音。懇親台南鄉親號召外地遊子返鄉投票，11月28日用選票，一起翻轉台南。

鄭麗文也呼籲鄉親不要再隨便投給西瓜，台南市民已經覺醒了，要變天了，要拚就拚這一次，謝龍介只跟鄉親拜託4年，拜託不分黨派投給謝龍介，讓台南未來不一樣。

也有不少人在謝龍介直播畫面留言，抨擊民進黨在台南「執政太久」沉痾已深，吃定台南。也有支持者為鄉親不平說，民進黨不是台南的爸爸，「台南不是新潮流的」，應該要一起翻轉台南，打倒新潮流。