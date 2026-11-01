何建樺湖口競總成立 服務不分顏色、聚焦交通教育與地方發展

民進黨新竹縣議員候選人何建樺今天在湖口鄉舉行競選總部成立大會。何建樺表示，湖口面臨交通、教育、公共設施及生活環境等發展需求，民意代表不僅要為民發聲，更要具備爭取資源、協調行政及監督建設的能力。他強調，「服務不分顏色，事情分輕重緩急」，未來將以務實態度推動地方建設，回應鄉親需求。

何建樺感謝地方支持，他指出，地方政治最重要的不是口號，而是能否解決民眾問題，從道路坑洞、交通動線、公共設施維護，到校園環境及社區需求，每件小事都影響居民生活品質，民意代表必須走進地方、了解問題，並持續追蹤改善進度。

「會爭取，也要會追進度。」何建樺表示，地方建設不只是爭取預算，後續還涉及行政協調、工程規劃、施工品質及執行效率，都需要持續監督，確保公共資源有效運用。

在交通與公共建設方面，他關注道路改善、交通安全、公共空間及生活環境，未來將透過實地會勘、蒐集居民意見及跨單位協調，尋求符合地方需求的改善方式，兼顧大型工程與社區巷弄、日常通行等細節。

教育方面，何建樺關注校園安全、通學環境及教育資源，未來將持續爭取校園設備更新、通學步道改善、交通安全及幼兒照顧資源，提供孩子更安全的成長環境，也減輕家長照顧壓力。

何建樺強調，民眾遇到問題，最在意的是能否有人協助，而非服務者的政黨立場。涉及公共安全的問題應優先處理，影響生活便利的事項積極協調，長期建設也不能因短期看不到成果就放棄。

何建樺強調，相信「做事比說話重要」，地方服務不應只在選舉期間受到重視，無論大型建設或生活中的細微需求，都應認真面對。未來將持續走入基層、傾聽民意，把地方需求轉化為具體行動，以「務實推建設、守護湖口人」為努力方向。