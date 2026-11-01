謝龍介競總成立 黃國昌高喊：勇敢拚一次翻轉大台南打倒新潮流

國民黨台南市長候選人謝龍介今晚在中西區海安路封街舉辦競選總部成立大會，民眾黨主席黃國昌到場力挺，慷慨激昂高喊，請大家勇敢為台南拚一次，希望開票的那一天晚上，每一個台南人可以驕傲地抬頭挺胸，告訴全台灣人民，台南做到了，一起在謝龍介的帶領下，翻轉大台南，打倒新潮流。

黃國昌今晚7時致詞指出，從台北趕來台南路上，一直在想，民進黨在台南連續執政33年；33年來台南的政權從來沒有輪替過，台南鄉親給了民進黨這麼多機會，這麼多權力，「為什麼我們看到的是，民進黨那些權貴，把台南的好山好水，給台南人吃爐渣米，給台南人喝光電水？」

黃國昌詢問台下民眾，台南還有欠民進黨什麼嗎？今天站在這個地方，台灣民眾黨就是要跟謝龍介攜手，一起翻轉大台南！請所有的台南人一起勇敢地站出來，翻轉大台南，「我們要讓民進黨知道，不是民進黨派一顆西瓜，在台南就可以當選！」

黃國昌說，在謝龍介身上看到勇氣、正直、說話算話；謝龍介常常說，他一生監督一個人，叫做賴清德總統。 2013年，民進黨新潮流的權貴，吳乃仁、洪奇昌賤賣台糖的土地，圖利不法的廠商，台灣人損失了上億元，民進黨新潮流的權貴吃的缽滿盆滿。

那時候謝龍介站出來，跟賴清德對賭，如果這兩人是無辜的，謝龍介辭議員；如果兩人有事，賴清德當年跟台灣人民承諾，永遠退出政壇。結果，洪奇昌跑掉了，吳乃仁有罪確定；台糖售地案，讓台灣人損失上億元，那就是不折不扣，把台灣人的國庫通到新潮流派系的口袋裡面，一個臭不可聞的弊案！

黃國昌表示，結果謝龍介說到做到，辭掉議員，「我看到他是用什麼標準在要求自己」，政治人物如果今天講話不算話，選民憑什麼要相信？選民怎麼知道開出來的不是芭樂票？結果當初說如果他們有罪要退出政壇的賴清德，今天退出政壇了嗎？

黃國昌批評，2013年的弊案，現在2026年台灣人看到的是，吳乃仁繼續欠台灣人民上億，要他還錢不還錢，說「我沒有錢」；結果跟民進黨新潮流的立委跑去酒店，跟民進黨權貴吃香喝辣，出入開名車，晚上吃的都是高檔的餐館！「我真的看不下去！」

黃國昌肯定，謝龍介一直以來，勇敢站在第一線，跟民進黨新潮流權貴奮戰，這幾年不斷地大聲疾呼，從民進黨的光電弊案，到過去賴清德市府裡面，不管是收黑錢的，還是廠商招待到酒店裡面開小姐的，從陳凱凌到陳宗彥；他在台南看到一個改革的希望，看到一個勇敢站在第一線跟新潮流對幹的種子，那個人就是謝龍介。

還有在立法院推動福國利民的法案，不管是司法改革，修財劃法，把財源還給地方政府，或修改還給勞工的五天假；在一場又一場的戰役中，民進黨那些人不管怎麼樣蠻橫或使用什麼暴力的手段，永遠看到謝龍介站在第一線，在他們面前據理力爭，展現台灣人的骨氣與勇氣。

黃國昌希望，能把這樣的人送到台南市政府，幫所有的台南市民徹查過去這十幾年所有台南的官商勾結，還給台南人一個乾淨的台南；謝龍介不僅說話算話，有勇氣、膽識跟能力，這次選舉，他也看到有情有義。

謝龍介對台灣民眾黨的議員候選人，不管是中西區的江明宗，永康區的林乃立，還是西北的陳詩薇，真的把他們當自己人在照顧、提攜後進、說到做到；黃國昌跟所有台南的鄉親保證，謝龍介開出來的競選支票一定會兌現，對台南市民做出的承諾一定會兌現。他要拜託每一個台南人，一起協助謝龍介翻轉大台南，找回屬於台南人的台南。

民眾黨主席黃國昌慷慨激昂高喊，請大家勇敢為台南拚一次，一起在謝龍介的帶領下，翻轉大台南，打倒新潮流。記者萬于甄／攝影

民眾黨主席黃國昌慷慨激昂高喊，請大家勇敢為台南拚一次，一起在謝龍介的帶領下，翻轉大台南，打倒新潮流。記者萬于甄／攝影

民眾黨主席黃國昌慷慨激昂高喊，請大家勇敢為台南拚一次，一起在謝龍介的帶領下，翻轉大台南，打倒新潮流。記者萬于甄／攝影

民眾黨主席黃國昌慷慨激昂高喊，請大家勇敢為台南拚一次，一起在謝龍介的帶領下，翻轉大台南，打倒新潮流。圖／翻攝自謝龍介競選總部直播

民眾黨主席黃國昌慷慨激昂高喊，請大家勇敢為台南拚一次，一起在謝龍介的帶領下，翻轉大台南，打倒新潮流。記者萬于甄／攝影

民眾黨主席黃國昌慷慨激昂高喊，請大家勇敢為台南拚一次，一起在謝龍介的帶領下，翻轉大台南，打倒新潮流。記者萬于甄／攝影