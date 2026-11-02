聯合報民調／高雄激戰 辯論前支持度柯志恩33%緊追賴瑞隆40%

聯合報針對高雄市長民調出爐，民進黨賴瑞隆以4成支持度領先國民黨柯志恩的3成3，另有2成6選民仍未決定，不過，民眾黨支持者與中立選民支持柯志恩的比例都高於賴瑞隆，最後一個月如何爭取尚未決定的選民支持，將是選戰勝負關鍵。

本次民調是在北、高市長辯論會前展開，未能完全反映辯論會後民眾對兩人的最新看法。

藍營凝聚力略高於綠 中立選民是選戰關鍵

聯合報民調顯示，賴瑞隆以4成支持度領先柯志恩的3成3，看好度方面，賴瑞隆也以4成9高於柯志恩的2成1；但在政黨傾向上，國民黨支持者有8成8力挺柯志恩，民進黨支持者則有8成2肯定賴瑞隆，藍營凝聚力略高於綠營。

值得注意的是，民眾黨支持者中，6成支持柯志恩，只有9%支持賴瑞隆；中立選民則是2成5挺柯，2成2擁賴，5成3仍在觀望，顯示中間選民仍是影響關鍵。

針對兩位候選人喜好度，選民對兩人的好惡相近。3成2選民喜歡柯志恩，3成2不喜歡，3成7無意見；賴瑞隆則有3成3選民喜歡，2成9不喜歡，3成9無意見，兩人好感度都仍有拉抬空間。

市政議題方面，不管是解決青年外流還是高雄市府超過兩千億的債務問題，都有超過4成4選民無法判斷兩人優劣。

綠營重要根據地 高雄過去選舉曾戲劇性翻轉

高雄長期被視為民進黨重要的地方執政根據地，但過去20多年並非綠營毫無挑戰。從謝長廷、陳菊到韓國瑜，再到陳其邁，高雄市長選舉反映了地方政治版圖、候選人個人魅力及全國政治氛圍的變化。高雄過去六屆選舉，可分成四個階段：

2002至2006年：民進黨取得執政優勢。 謝長廷以些微差距擊敗黃俊英，2006年陳菊更以1114票險勝黃俊英，顯示當時藍綠實力相當。

2010至2014年：民進黨鞏固執政時期。陳菊連任，2014年更取得68.09%的高得票率，形成明顯的綠營優勢。

2018年：國民黨戲劇性翻轉。 韓國瑜以53.87%擊敗陳其邁，終結民進黨在高雄長達20年的市長執政，成為九合一選舉的重要政治指標。

2020至2022年：民進黨重新執政。 韓國瑜遭罷免後，陳其邁在補選當選，2022年再以58.10%擊敗柯志恩，恢復民進黨執政。

年底高雄藍綠對決 3觀察重點牽動2028大選

年底高雄藍綠對決，有三項觀察重點，首先是民進黨能否延續執政優勢開出大勝盤，從2018年失去高雄，到2022年陳其邁大幅勝選，2026年將檢驗民進黨能否在市長交棒之際，維持大勝之姿守下港都，若贏得不夠多，無論對陳其邁或賴瑞隆，都將是張「不夠漂亮的成績單」，也牽動未來民進黨接班梯隊布局。

第二是國民黨能否打破基本盤劣勢，韓國瑜2018年的勝選證明高雄並非藍營無法突破的選區，柯志恩能否重新凝聚藍營支持，是重要觀察指標。

第三是全國政治的風向球。高雄是南台灣人口與經濟重鎮，選舉結果除了影響地方治理，也將成為觀察中央執政滿意度、政黨支持度及2028年總統大選政治布局的重要參考。

最後階段 柯志恩爭中間選民 賴瑞隆避口水戰

柯志恩主打「地方深耕、政黨輪替」。由王金平擔任競選總部主委，整合地方派系與議員組織，將過去四年走遍38區的基層經營轉化為選票。最後階段重點在陸戰催票、爭取中間選民，並提高聲量，議題攻防則聚焦民進黨長期執政的市政檢驗，爭取將選戰轉化為對綠營長期執政，市民生活是否有變更好的評價。

賴瑞隆主打「延續市政、組織固盤」。 由許立明擔任競選總幹事，陳其邁、蔡英文及賴清德等人共同輔選，整合地方派系與議員組織，最後階段以「高雄隊」為主軸，聚焦陳其邁執政成果，透過後援會、分區組織及大型造勢鞏固基本盤，同時避免陷入過度負面的口水戰，將攻防焦點放在高雄建設、中央資源分配及候選人的市政經驗。