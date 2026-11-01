黃道吉日大趕場！陳素月今全縣跑透透 力挺周平、莊陞漢拼連任

今天是民俗上黃道吉日，許多候選人挑今天成立競選總部，民進黨籍彰化縣長候選人陳素月下午赴彰化市西區代表候選人周平總部成立暨縣議員莊陞漢西區後援會成立大會，直呼自己趕場全縣跑透透，也親自拿起麥克風幫候選人喊「凍蒜」。

陳素月說，光是上午就跑了全縣各鄉鎮，繞了一大圈，出席至少10處候選人競選總部成立大會，下午一樣行程滿檔，但仍然要趕來為周平和莊陞漢送上祝福。陳素月誇讚周平是年輕有為的政治新秀，非常認真打拚，已經要競選第三任的代表，呼籲鄉親當周平的後盾，讓一步一腳印的周平能順利連任。

陳素月說，這次第一選區議員席次少一席，非常競爭，誇讚莊陞漢基層服務踏實，呼籲一定要顧好莊陞漢這一席「優質議員」，未來她若當選縣長，在縣政的推動上也會更順利。

陳素月致詞最後，也拿著麥克風，化身主持人，帶著台下支持者大喊「周平凍蒜」、「莊陞漢凍蒜」。

立委黃秀芳上台後，先為周平送上「包子」、「粽子」，象「包中」，回憶認識周平時，當年周平還是小學生，如今不僅成家立業，更已擔任兩屆代表，勉勵繼續秉持團隊的服務精神「用心聽、認真做」，永遠把民眾的問題放心上，為更多民眾服務。

今天包括民進黨彰化市長候選人黃柏瑜、民進黨彰化縣黨部主委謝翠屏也到場為周平站台，周平則帶著老婆和小孩上台，莊陞漢組成的「好漢連線」團隊成員東區代表林志儒、南區代表江炳輝也到場相挺，另外與周平是高中同學的縣議員郭燕陵也現身台下為同學表達支持。