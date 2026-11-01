AI紅利還稅於民…鄭麗文宜蘭輔選黃金拍檔 砲轟民進黨反對發2萬

AI紅利讓政府今年的稅收超徵，國民黨主席鄭麗文今天到宜蘭輔選表示，國民黨主張紅利共享、還稅於民，全民普發2萬元，但民進黨反對，難道超收的錢要放在國庫給政府用嗎？呼籲年底用選票抵制，宜蘭選縣長支持3號吳宗憲、力挺14號張勝德「黃金拍檔」。

議長張勝德參選縣議員今天成立競選總部，黨主席鄭麗文與副主席李乾龍都來加油打氣，由於最近很多候選人成立競選總部，假日造勢場也多，鄭麗文說她今天要跑6個縣市，但無論如何，宜蘭一定要來，看到在場滿滿人潮，讓她很感動。

鄭麗文說，年底選舉是場硬仗，多年來民進黨把宜蘭當成是他們的，新潮流賴清德無所不用其極要拿回宜蘭，致林姿妙縣長遭司法追殺；這次縣長新潮流找的林國漳沒有任何行政經驗，由賴清德「欽點」、陳金德「操盤」，他們選舉不看選民需要，而是只要有賴清德當靠山，國家資源隨意花。

鄭麗文拜託大家支持優秀、踏實、認真的吳宗憲，吳宗憲當過檢察官，又有新北市府法制局長的行政經驗，現在是立委，行政立法司法都有經驗，吳宗憲沒有派系，真心為人民服務，可以當大家的靠山。

鄭麗文提到，AI潮流讓台灣人賺很多錢，使得稅收超徵，「AI紅利，全民共享」退稅給人民很合理；國民黨主張發給所有老百姓2萬元，但民進黨反對，錢是人民繳的稅，難道要放在國庫嗎？國民黨認真拚，民進黨卻在擋。

鄭麗文說，吳宗憲很早就提出「65歲以上免健保費」政見，民進黨也有人喊，這樣乾脆立法院通過65歲以上免健保費不就好了，國民黨說到做到，民進黨卻在表決反對，根本喊假的，呼籲大家年底用選票抵制說一套、做一套的白賊黨。

鄭麗文站台的左、右分別是縣長候選人吳宗憲及縣議員候選人張勝德，兩人歷經黨內民主初選，展現民主風範，她拜託大家支持這對「黃金拍擋」，一票一世情，支持14號張勝德；縣長選3號，吳宗憲當靠山，國民黨全壘打，將來有機會領2萬。

議長張勝德今天成立競選總部，鄭麗文喊出「一票一世情」，請大家支持14號張勝德。記者戴永華／攝影

議長張勝德今天成立競選總部，會場擠滿大批人潮，很多人站著參與成立大會。記者戴永華／攝影