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影／屏東夜市掃街民眾黨拚3席全壘打 柯文哲：這是最卑微的目標

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（右二）今傍晚到屏東夜市，陪同黨籍縣議員候選人林育先（左一）、市民代表候選人郭泰安（右一）掃街。記者劉星君／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（右二）今傍晚到屏東夜市，陪同黨籍縣議員候選人林育先（左一）、市民代表候選人郭泰安（右一）掃街。記者劉星君／攝影

距離大選不到一個月，民眾黨屏東縣推三名候選人，包括黨部主委林育先參選第一選區縣議員、潮州鎮民代表林耀宗爭取三連任，屏東市民代表北區候選人郭泰安。創黨主席柯文哲今傍晚陪同候選人到屏東夜市掃街，媒體問到，希望三席全壘打嗎？柯文哲說，「這是最卑微的目標」。

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柯文哲今晚陪同議員候選人林育先、市民代表候選人郭泰安到屏東夜市掃街，適逢晚餐用餐人潮，屏東夜市人潮滿滿，屏東夜市行人、機車可以通行，掃街時人潮聚集，不少民眾看到柯文哲現身，跟著拍照，也有民眾帶著書來給柯文哲簽名。

媒體問柯文哲來屏東掃街，對於屏東感受？柯文哲說，屏東的溫度很高，比台北大概多5度，人也非常熱情。媒體接著問，希望屏東的三席候選人能全壘打嗎？柯文哲說，「這是最卑微的目標」，林育先則說，這是唯一目標。接著媒體問，蔣萬安說未來想要跟主席請益？柯文哲則未多做回應，接著掃街行程。

柯文哲明2日將在屏東縣陪同黨籍候選人掃街拜票，2日一早先到屏東市北區市場、接著到屏東市廟宇參拜包括，北極殿、慈鳳宮、紫霄玄天上帝，下午在屏東市騎單車掃街。

民眾黨創黨主席柯文哲（右二）今天傍晚到屏東夜市，陪同黨籍縣議員候選人林育先（左二）掃街，民眾爭相合影。記者劉星君／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（右二）今天傍晚到屏東夜市，陪同黨籍縣議員候選人林育先（左二）掃街，民眾爭相合影。記者劉星君／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（左二）今傍晚到屏東夜市，陪同黨籍縣議員候選人林育先（右一）、市民代表候選人郭泰安（左一）掃街。記者劉星君／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（左二）今傍晚到屏東夜市，陪同黨籍縣議員候選人林育先（右一）、市民代表候選人郭泰安（左一）掃街。記者劉星君／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（右二）今傍晚到屏東夜市，陪同黨籍縣議員候選人林育先（左一）掃街，民眾請柯文哲簽書。記者劉星君／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（右二）今傍晚到屏東夜市，陪同黨籍縣議員候選人林育先（左一）掃街，民眾請柯文哲簽書。記者劉星君／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（中，白色襯衫者）今傍晚到屏東夜市，陪同黨籍縣議員候選人林育先、市民代表候選人郭泰安掃街。記者劉星君／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（中，白色襯衫者）今傍晚到屏東夜市，陪同黨籍縣議員候選人林育先、市民代表候選人郭泰安掃街。記者劉星君／攝影

柯文哲 屏東 民眾黨 2026九合一選舉 屏東縣選舉

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