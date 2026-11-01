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影／韓國瑜同框柯文哲引爆熱情 柯志恩解釋為何辯論會上「恰北北」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立法院長韓國瑜（左三）與民眾黨創黨主席柯文哲（左一）首度同台為柯志恩助選，兩人分別致贈蘿蔔與蒜頭祝福柯志恩（左二）及其餘四位議員候選人。記者徐白櫻／攝影
立法院長韓國瑜（左三）與民眾黨創黨主席柯文哲（左一）首度同台為柯志恩助選，兩人分別致贈蘿蔔與蒜頭祝福柯志恩（左二）及其餘四位議員候選人。記者徐白櫻／攝影

立法院長韓國瑜與民眾黨創黨主席柯文哲同台為國民黨高雄市長候選人柯志恩助選，現場支持者相當熱情，三人行進困難。現場司儀一度口誤，韓國瑜搶下麥克風，要求群眾為他喊「韓國瑜長頭髮！」，更幽默說，市長辯論會若用英文進行，柯志恩會把賴瑞隆「打到滿地找牙」。此外，高雄人可選兩位市長，希望大家一票支持柯志恩，另一票發動親友搶救李四川。

2026九合一選舉

國民黨高雄市長候選人柯志恩會同藍白陣營共四位議員候選人舉辦造勢活動，韓國瑜希望柯志恩順利當選，讓高雄發展中藥材產業、醫療觀光、深化雙語教學、走向國際化。韓國瑜說，從市長辯論就能看出，柯志恩是位有魄力、有信心、有願景的候選人，如果用英文辯論，會把賴瑞隆「打到地上滿地找牙」。

韓國瑜細數新北市長候選人李四川擔任高市府副市長期間的政績，包括一年半內鋪設600條馬路、拆掉五座陸橋、清理200公里水溝、登革熱從上萬件變成零，用心刨鋪小港機場前馬路。韓表示，今年全台灣所有人只能選一個市長或縣長，只有高雄人可以選兩個市長，高雄人有情有義，希望大家支持柯志恩，並拜託新北親友搶救李四川。

柯志恩表示，自己可以站在柯文哲、韓國瑜中間非常光榮，代表不管任何黨派都能團結在一起。她也詳細說明為何她在辯論會上表現「恰北北」的原因。

柯志恩說，她平常其實很溫柔，不會像辯論會表現那麼「恰」，當天會很凶的主要原因是賴瑞隆對於如何為高雄振興產業、讓年輕人留在高雄工作都沒有具體回應，只會重複背誦「謝長廷、陳菊、陳其邁」。

柯志恩也質疑，高雄有千億元預算，賴瑞隆若對雲豹捐款講不清楚，怎可放心把高雄市政交給他？此外，賴瑞隆強調他會用人唯才，然而號稱勞工之子的人怎聘用盜用就業基金的許銘春當勞工後援會長，怎可以在立法院砍勞工七天假？這就是她會生氣的原因。

柯強調，高雄必須選一個用人、用錢可以經得起考驗的人，高雄前市長吳敦義還活著，韓國瑜也是當過市長的人，若她當市長一定也會感謝歷任市長，未來「且不只延續陳其邁未完成市政，更要超越」。

立法院長韓國瑜（左）、民眾黨創黨主席柯文哲（右），今天首度同台為柯志恩（中）助選，三人前往褒忠義民廟上香祈福。記者徐白櫻／攝影
立法院長韓國瑜（左）、民眾黨創黨主席柯文哲（右），今天首度同台為柯志恩（中）助選，三人前往褒忠義民廟上香祈福。記者徐白櫻／攝影

韓國瑜、柯文哲及柯志恩三人進場時受到支持者熱情歡迎。記者徐白櫻／攝影
韓國瑜、柯文哲及柯志恩三人進場時受到支持者熱情歡迎。記者徐白櫻／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（左一）首度會同立法院長韓國瑜（左三）為柯志恩站台，兩人分別致贈蘿蔔與蒜頭祝福柯志恩及其餘四位議員候選人。記者徐白櫻／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（左一）首度會同立法院長韓國瑜（左三）為柯志恩站台，兩人分別致贈蘿蔔與蒜頭祝福柯志恩及其餘四位議員候選人。記者徐白櫻／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲首度會同立法院長韓國瑜為柯志恩站台，兩人分別致贈蘿蔔與蒜頭祝福柯志恩及其餘四位議員候選人。記者徐白櫻／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲首度會同立法院長韓國瑜為柯志恩站台，兩人分別致贈蘿蔔與蒜頭祝福柯志恩及其餘四位議員候選人。記者徐白櫻／攝影

韓國瑜 辯論會 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉 柯文哲

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