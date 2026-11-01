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嗨唱「快樂的出帆」 陳其邁站台憂心點名2人：若選上高雄事情大條了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
陳其邁致詞時點出他的憂心，稱若蘇巧慧、沈伯洋選上會「事情會很大條」，城市更加競爭北部「嚇嚇叫」，要賴瑞隆拚一點。記者張議晨／攝影
陳其邁致詞時點出他的憂心，稱若蘇巧慧、沈伯洋選上會「事情會很大條」，城市更加競爭北部「嚇嚇叫」，要賴瑞隆拚一點。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市議長康裕成、市議員鄭孟洳、何權峰，今天聯合舉辦競選總部成立大會，市長陳其邁站台力挺，被網友稱為「靈魂歌手」的陳其邁，今天被拱上台，和民進黨市長候選人賴瑞隆等人合唱「快樂的出帆」，陳其邁還點出他的憂心，稱若蘇巧慧沈伯洋選上會「事情會很大條」，城市更加競爭北部「嚇嚇叫」，要賴瑞隆拚一點。

2026九合一選舉

康裕成、鄭孟洳、何權峰今天於三民區三鳳宮舉辦競總成立大會，找來立委許智傑、李柏毅站台，另安排台語歌后黃妃演唱，現場估湧進千名支持者，將三鳳宮廟埕擠得水洩不通。

陳其邁上台時，列舉他的政績，還不忘酸一下前市長韓國瑜的愛情摩天輪，陳其邁說，前幾天又看到「愛情摩天輪」，他心想8年前的事情，怎麼手機還看得到？結果點進去看，竟然是今年在講的事情；如果照這樣講，賽馬場呢？沒有了，因為變成台積電。

陳其邁說，前幾天電視辯論，還有人講這個愛情摩天輪可以執行，講得很具體。如果真的這樣，當時罷免不是罷免假的？選市長是要帶領高雄走正確道路。

陳其邁話鋒一轉，力捧站在後方的賴瑞隆，陳其邁說，幸好台北市現在是蔣萬安在做市長，萬一沈伯洋、蘇巧慧當選可能「事情會很大條」，城市更加競爭；他憂心，未來的「賴市長」可能要很拚，還好高雄人認真、肯拚，要市民支持賴瑞隆。

被網友稱為「靈魂歌手」的陳其邁，講完話後被拱留在台上，主持人隨即遞上麥克風，要陳其邁和賴瑞隆、康裕成等人合唱「快樂的出帆」，帶動全場氣氛。

民進黨高雄市議長康裕成、市議員鄭孟洳、何權峰，今天聯合舉辦競選總部成立大會，市長陳其邁、市長候選人賴瑞隆站台力挺。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市議長康裕成、市議員鄭孟洳、何權峰，今天聯合舉辦競選總部成立大會，市長陳其邁、市長候選人賴瑞隆站台力挺。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市議長康裕成、市議員鄭孟洳、何權峰，今天聯合舉辦競選總部成立大會，市長陳其邁、市長候選人賴瑞隆站台力挺。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市議長康裕成、市議員鄭孟洳、何權峰，今天聯合舉辦競選總部成立大會，市長陳其邁、市長候選人賴瑞隆站台力挺。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市議長康裕成、市議員鄭孟洳、何權峰今天於三民區三鳳宮舉辦競總成立大會，陳其邁被拱上台，和民進黨市長候選人賴瑞隆等人合唱「快樂的出帆」。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市議長康裕成、市議員鄭孟洳、何權峰今天於三民區三鳳宮舉辦競總成立大會，陳其邁被拱上台，和民進黨市長候選人賴瑞隆等人合唱「快樂的出帆」。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市議長康裕成、市議員鄭孟洳、何權峰今天於三民區三鳳宮舉辦競總成立大會，陳其邁被拱上台，和民進黨市長候選人賴瑞隆等人合唱「快樂的出帆」。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市議長康裕成、市議員鄭孟洳、何權峰今天於三民區三鳳宮舉辦競總成立大會，陳其邁被拱上台，和民進黨市長候選人賴瑞隆等人合唱「快樂的出帆」。記者張議晨／攝影

陳其邁 康裕成 2026九合一選舉 高雄市選舉 台北市選舉 沈伯洋 蘇巧慧

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