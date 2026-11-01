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蔣萬安母親黃美倫現身沈伯洋開講地點 快閃獨自一人拉票「兒要加油」
台北市長選舉熱戰，民進黨北市長候選人沈伯洋今天車隊掃街到大安、文山區，最後下次演講地點則是在大安森林公園。約莫下午5時10多分鐘時，蔣萬安媽媽黃美倫現身大安森林公園，逐一向運動的民眾打招呼、拉票，記者問到怎麼會前來，她客氣的說只是運動經過，沒有讓蔣萬安知道。
身穿 Tiffany藍運動衫的黃美倫，戴著遮陽帽，自己一人沒有身穿競選背心或文宣，在大安森林公園內向民眾拉票，希望大家支持蔣萬安。
記者上前詢問時，她客氣地說，不方便受訪，只是剛好運動經過，「我兒子也沒有讓我...我也很推薦，過來順便看看，蔣萬安要加油啦。」
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