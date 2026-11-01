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劉建國承諾1屆任內完成北港產業園區 自評有「洋劉匯聚」朝正派發展

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
劉建國指雲林「洋劉匯聚」朝正派方向發展。記者蔡維斌／攝影
劉建國指雲林「洋劉匯聚」朝正派方向發展。記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣長候選人劉建國北港鎮長候選人吳雅雯今天成立北港鎮舉辦聯合競選總部，數千名支持者到場力挺，劉建國說，北港媽祖香火鼎盛，每年逾千萬的觀光人潮，但俗語「要神也要人」，地方除靠進香人流，更需要引進優質產業增加就業，他承諾在一屆任內把北港產業園區打造完成。

2026九合一選舉

劉建國除感謝總統賴清德來為他加油打氣，他說，北港是宗教觀光勝地，雲林一半觀光人潮來自北港，但所謂「要神也要人」，雲林包括北港在內，人口一直凋零降低，相較於麥寮人口五萬多人，可見引進產業的重要。

他說，現任縣府規畫的產業園區歷經多次更名，改來改去，最終定案為「大北港科技產業園區」但至今仍未動工、現場雜草叢生，相較嘉義縣短短兩、三年間已有兩處產業園區動土，雲林的發展進度落後，應加緊腳步。

劉建國說，未來將配合中央第一屆的任期將完成北港產業園區，引進廠商，帶動就業和發展。另外，針對長者照顧，若能順利執政，明年推行65歲以上長輩「敬老愛心方便卡」，每月補助1000點，給予長者應有的尊嚴與照護，誓言將過去落後的福利與建設全面彌補回來。

至於距離選舉下不到一個月，對選情是否有信心，劉建國以今天在北港掃街過程為例，強調一路上感受到選民熱情的回應，讓他不知不覺掃了三小時的街，麥克風不離手一點都不覺得累，讓他感受到台北的洋流似與雲林匯聚，讓雲林朝「洋劉正派」發展。

劉建國今天成立北港競總，承諾一屆任內完成北港產業園區。記者蔡維斌／攝影
劉建國今天成立北港競總，承諾一屆任內完成北港產業園區。記者蔡維斌／攝影

劉建國 北港 麥寮 2026九合一選舉 雲林縣選舉

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