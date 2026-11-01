蘇巧慧承諾升級五股工商展覽館 興建國際會展中心爭取國際訂單

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今午出席議員候選人戴翎育五股聯合競總成立大會，受到在場300多名鄉親熱烈歡迎。蘇巧慧承諾將加速推動產業園區、打造國際會展中心，協助傳統製造業及中小微企業轉型升級，並建造跨產業平台帶動產業與地方發展。

蘇巧慧表示，戴翎育雖然是新人參政，但已經有10年幕僚經驗，更勤走基層，走遍五股大街小巷，瞭解地方需求，是五股、泰山、林口最認真的新人。期盼眾人支持戴翎育，不只要讓現任的新北市議員李宇翔連任，更要讓戴翎育進入議會，讓地方多一席為眾人發聲的力量。

蘇巧慧提到，五股近年在中央、地方齊心合作下不斷進步，感謝在地立法委員林淑芬、吳秉叡在中央爭取經費，不只爭取中央全額補助二重疏洪道左岸加高工程15.24億，將提防高度加高到10米、防洪頻率保護提升到200年，此外，也爭取中央補助國道1號五股交流道改善工程近43億元，提升五股交通環境。

蘇巧慧指出，未來不僅要升級五股工商展覽館軟硬體設備，同時興建五股國際會展中心，結合在地傳統製造業，為新北產業爭取國際訂單，也帶動五股產業發展。

許多民眾爭相和蘇巧慧握手。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧到場受到在場民眾熱烈歡迎。記者黃子騰／攝影