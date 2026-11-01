柯文哲轟收雲豹獻金比照他「收押禁見」 賴瑞隆反擊：依法申報勿抹黑

民眾黨創黨主席柯文哲與立法院長韓國瑜今日下午在高雄合體，參加柯志恩三民區後援會成立大會；柯文哲火力全開，砲轟雲豹捐了300萬給民進黨高雄市長候選人賴瑞隆個人政治獻金帳戶，應比照他「直接收押禁見」。賴瑞隆回應，政治獻金都依法申報，資料都公開透明經過6年檢驗，不要將錯誤資訊用於選舉攻擊。

柯志恩三民區後援會成立大會在褒忠義民廟前舉行，湧入近千人，下午4點半，柯文哲、韓國瑜及柯志恩在國旗隊前導下大進場，掀起全場高潮。

柯文哲致詞時說，來高雄第一個目的，是推薦民眾黨在高雄市唯一提名市議員候選人林于凱；第二個目的，兩個高雄市長總是要選一個，有人問他對賴瑞隆的看法，「先直接收押禁見就可以啦」，台下隨即響起掌聲。

柯文哲還說，「司法不是要公平正義嗎？京華城說政治獻金捐了210萬給民眾黨，說這是我貪汙證據，雲豹不是捐了300萬給賴瑞隆個人的政治獻金帳戶？先收押1年，然後去查他們的辦公室，最好民進黨中央黨部也查一查，然後助理全部都收押，至少關1年才能調查清楚。」

對此，賴瑞隆今天下午出席議長康裕成、市議員鄭孟洳和何權峰競總成立大會時，反駁柯文哲說法，他的政治獻金都依法申報，資料公開經過6年檢驗，不要選舉到了，將錯誤資訊用於選舉攻擊，抹黑候選人，不會得到支持。