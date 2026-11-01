快訊

謊稱生父已死！女教師偷吃13歲男童「產下一女」 臉書照片露餡下場慘

張忠謀私下的一句話！台積電為何能在台灣長出來？老員工揭「2股力量」才是關鍵

蔣萬安母親黃美倫現身沈伯洋開講地點 快閃獨自一人拉票「兒要加油」

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲轟收雲豹獻金比照他「收押禁見」 賴瑞隆反擊：依法申報勿抹黑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（右三）今天下午出席議長康裕成（左三）、市議員鄭孟洳（左二）、何權峰（右二）競總成立大會，和市長陳其邁聯手助選。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（右三）今天下午出席議長康裕成（左三）、市議員鄭孟洳（左二）、何權峰（右二）競總成立大會，和市長陳其邁聯手助選。記者張議晨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲與立法院長韓國瑜今日下午在高雄合體，參加柯志恩三民區後援會成立大會；柯文哲火力全開，砲轟雲豹捐了300萬給民進黨高雄市長候選人賴瑞隆個人政治獻金帳戶，應比照他「直接收押禁見」。賴瑞隆回應，政治獻金都依法申報，資料都公開透明經過6年檢驗，不要將錯誤資訊用於選舉攻擊。

2026九合一選舉

柯志恩三民區後援會成立大會在褒忠義民廟前舉行，湧入近千人，下午4點半，柯文哲、韓國瑜及柯志恩在國旗隊前導下大進場，掀起全場高潮。

柯文哲致詞時說，來高雄第一個目的，是推薦民眾黨在高雄市唯一提名市議員候選人林于凱；第二個目的，兩個高雄市長總是要選一個，有人問他對賴瑞隆的看法，「先直接收押禁見就可以啦」，台下隨即響起掌聲。

柯文哲還說，「司法不是要公平正義嗎？京華城說政治獻金捐了210萬給民眾黨，說這是我貪汙證據，雲豹不是捐了300萬給賴瑞隆個人的政治獻金帳戶？先收押1年，然後去查他們的辦公室，最好民進黨中央黨部也查一查，然後助理全部都收押，至少關1年才能調查清楚。」

對此，賴瑞隆今天下午出席議長康裕成、市議員鄭孟洳和何權峰競總成立大會時，反駁柯文哲說法，他的政治獻金都依法申報，資料公開經過6年檢驗，不要選舉到了，將錯誤資訊用於選舉攻擊，抹黑候選人，不會得到支持。

2026九合一選舉 高雄市選舉 柯文哲 賴瑞隆 政治獻金 雲豹能源

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／ 柯文哲：雲豹能源捐款給賴瑞隆 比照我「直接收押禁見」關1年調查

不讓王金平與陳其邁、賴瑞隆同台唱歌？柯志恩：不要見縫插針

辯論效應…柯志恩催出藍營熱情、賴瑞隆回防基層

跟陳其邁賴瑞隆唱歌王金平被柯志恩請下台 賴瑞隆抱屈「很可惜」

相關新聞

蔣萬安母親黃美倫現身沈伯洋開講地點 快閃獨自一人拉票「兒要加油」

台北市長選舉熱戰，民進黨北市長候選人沈伯洋今天車隊掃街到大安、文山區，最後下次演講地點則是在大安森林公園。約莫下午5時10多分鐘時，蔣萬安媽媽黃美倫現身大安森林公園，逐一向運動的民眾打招呼、拉票，記者問到怎麼會前來，她客氣的說只是運動經過，沒有讓蔣萬安知道。

詹江村公布音檔再控農水署替黃世杰輔選 桃園管理處：未動公帑

國民黨桃園市議員詹江村近日質疑，農水署湖口與新屋工作站水利小組長聯誼會替民進黨桃園市長候選人黃世杰舉辦問政說明會，今再公布現場音檔，質疑餐點、紀念品及舞台等費用來源，要求檢調介入。對此，農田水利署桃園管理處今澄清，活動為水利小組長自發辦理，相關費用均由辦理者或支持者負擔，未動用任何公帑。

影／ 柯文哲：雲豹能源捐款給賴瑞隆 比照我「直接收押禁見」關1年調查

民眾黨創黨主席柯文哲會同立法院長韓國瑜今天下午一起為高雄市長候選人柯志恩助選、拉抬民眾黨議員候選人林于凱聲勢。柯文哲說，京華城捐210萬元政治獻金給民眾黨，被認定是他的貪污證據，因而被收押禁見；雲豹能源公司也捐款給民進黨市長候選人賴瑞隆，政治不要雙標，所以也應該「比照柯文哲、直接收押禁見」，至少要關一年調查清楚。

日學者小笠原欣幸現身大洋流造勢！ 親曝下周參加蔣萬安場

年底選戰倒數27天，民進黨台北市長候選人沈伯洋從5月提名不被看好，到如今帶動「洋流」炫風，與台北市長蔣萬安民調拉近甚至反超，選情緊張。而長期關注台灣政治的國立清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸，今天也低調現身在洋流造勢場合，也預告下周也會參加蔣的造勢。

韓國瑜高雄輔選 笑稱5寶媽議員「當選再生一個」分局長老公冒汗

立法院長韓國瑜今南下高雄輔選，接連替藍營左楠2名爭取連任的市議員候選人李雅芬和李眉蓁加油打氣；韓國瑜稱李雅芬身兼多職，是5個孩子的媽，對台灣少子化非常有貢獻，並趣稱「當選再生第六個」，讓李雅芬當分局長的老公王春生當場笑出來卻額頭冒汗。

談蔡康永發言 呱吉：「對抗的不是蔣萬安」是一整個社會與時代

第24屆台灣同志遊行昨天登場，不過，北市警局日前查緝同志酒吧惹議，加上知名主持人蔡康永接受專訪時談到此事，也被延伸是對抗台北市長蔣萬安。台北市前議員、網紅呱吉分析，蔡康永對抗的不是蔣萬安，是擔心2018年公投第10案的「婚姻限一男一女」拿了765萬票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。