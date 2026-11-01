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【重磅快評】陪伴型都更 沈伯洋一句話露餡了

聯合報／ 主筆室
台北市長選戰電視辯論會昨舉行，國民黨籍台北市長蔣萬安（左）與民進黨市長候選人沈伯洋（右）在辯論會場，各自比出選舉號碼合影。記者潘俊宏／攝影
台北市長選戰電視辯論會昨舉行，國民黨籍台北市長蔣萬安（左）與民進黨市長候選人沈伯洋（右）在辯論會場，各自比出選舉號碼合影。記者潘俊宏／攝影

台北市長選戰辯論宛如一面照妖鏡，對於台北市燃眉之急的老屋都更，民進黨台北市長候選人沈伯洋一句「都更需要的是動工和完工，但最重要的是陪伴」，讓許多網友見證「什麼才是真正的問Ａ答Ｂ」。陪伴固然重要，卻不是真正的解方。

2026九合一選舉

昨天辯論會後，沈伯洋陪伴型都更論述成為藍白箭靶。綠營急忙「柯南辦案」，找出台北市長蔣萬安今年六月視察信維整宅公辦都更案也曾表示，「公辦都更不僅只是重建，更是一路長期的陪伴」。蔣、沈雖然都提到「陪伴」二字，但兩人方法不同，結果自然殊途不同歸；蔣萬安早已端出「都更八箭」政策，綠營卻以為Google到陪伴就是逮到「蔣維拉」，其實只是「張飛打岳飛」。

「除了幫忙試算、協助召開說明會，最重要的是提出實際做法。」蔣萬安今天表示，不管是降低公辦都更門檻，如從百分之九十、百分之七十五、至今降到百分之五十，包括現在進行大街廓都更，三千平方公尺以上鄰水岸、捷運周邊的基準容積從百分之二二五提升至百分之三百，都要有具體辦法，才能讓都市更新往前推進。

沈伯洋自創「無限都更」，主張成立「老宅服務團」，提供相關資訊，讓市民安心；他也提出整宅相關基金再增加百分之二十、補足公務人力、強化住都中心能量，最後依據都更條例，解決「殭屍都更」問題。

沈伯洋看似處理資訊不足、行政協助及補助申請等問題，卻未見解決更棘手的產權整合、住戶不同意、建商財務、土地價值及重建成本等關鍵障礙。此外，外界不清楚整宅基金基準規模，增加百分之二十只是抽象比例，不是完整的財政計畫，更欠缺配套人力規畫；至於沈伯洋宣布無限都更第一件事是先把住宅蓋出來、以地上權住宅打破土地私有的觀念，當務之急是，台北市寸土寸金，新房子要蓋在哪裡？

面對蔣萬安現任者優勢，洋流政見的通病，以為先喊先贏，反正網軍會跟風叫好，但政見若沒有對症下藥，可能惡化「地獄都更」問題。沈伯洋的夢幻政見「不知預算、不訂期程、不切實際」，只見空洞的美好與溫暖，結果恐怕「屋老、人更老」。

沈伯洋不斷強調陪伴「溫度」，但北市雙老的解方更需要「速度」與「高度」，重點是解決問題，不是抱團取暖。蔣萬安在辯論會砲轟，沈伯洋不了解市政，根本是「已讀亂回」，北市都更案件數是之前的二點四倍，更是其他五都加總的一點三倍，但大同區斯文里二期光整合就經歷十年，內湖區的西湖、灣仔次分區的十二個里，都是危老高密度住宅區，長年無法都更，問題就卡在松山機場限高，才讓都更困難重重。

都更不是心理諮商，市民不需要市長陪著焦慮，沈伯洋批評蔣萬安都更政策「只有入口、沒有出口」，自己卻連要蓋多少房子、需要多少土地、花多少人力和預算都說不清楚，根本是親自示範「問Ａ亂答Ｂ」；如果光喊陪伴就能讓老屋變新屋，住屋交換就能讓土地無限循環，這套政見或許可角逐「諾貝爾都更獎」。不過，城市更新不能光靠口號聲量，市民更不能拿自己的家園，陪候選人玩一場政治實驗。

沈伯洋 都更 2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 公辦都更 辯論

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