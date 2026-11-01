蔣萬安允清潔隊員 不等中央核定、先調高夜點費推首都福利

爭取勞工認同，台北市長蔣萬安今天在勞動政見公開講活動表示，4年來說到做到提高清潔獎勵金等允諾，且不等中央核定，將先調高夜點費作為首都福利，並推專案獎勵計畫等4新政。

台北市長選戰日益激烈，爭取勞工支持甚為重要。蔣萬安今天出席台北市產業總工會在市府前廣場舉辦的「勞工權益自己拚，市長選誰我決定」2026台北市長選舉勞動政見公開講集會行動。

蔣萬安開場就說，他非常感謝清潔隊員辛勞付出，讓北市經歷颱風、舉辦大型活動後，能快速恢復市容，深諳勞工的辛勞，過去擔任立委時就提案修法確保勞工權益，這4年市長任內並說到做到，包含成立勞動政策諮詢會，回應基層勞工的希望，讓勞動權益基金範圍放寬。

針對清潔隊員，蔣萬安說，已將清潔獎勵金從新台幣8000元提高到1萬元；因為重視安全，迄今共汰換134輛環保車；更已投入1億7800萬元改善老舊的辦公、休息、盥洗空間；以及過年、清明節留守，推行「加一補一」的休假；「說到就做到，這就是蔣萬安」。

他並說，要跟很多工會、清潔隊員報告，宣示將有4點新政會上路，包含在場勞工非常關心的，即針對例行清潔工作，一定由公家機關、公務部門處理，一定盡快補足缺額，絕對不會用委外人力來取代。

其次，每次除夕夜，他都知道留守的清潔隊員很辛苦，會提供晚餐，未來除夕夜還會提供熱騰騰的午餐。

他還說，第三，針對基層期待已久的首都勤務加給，他不斷的跟中央爭取，在達成之前，就會請環保局即刻調高夜點費，作為首都福利措施，即刻啟動跟工會擬定方案，等不到中央核定，台北市先來做。

此外，蔣萬安說，很重要的一點是，有基層的付出，才能在災後快速恢復市容，他也要擬定專案獎勵計畫，感謝他們大量心力的投入。且前述的環保車汰換，接下來會持續汰換240輛，明年編列預算也會將風扇衣編列進去，照顧基層勞工提出的需求。