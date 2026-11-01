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影／ 柯文哲：雲豹能源捐款給賴瑞隆 比照我「直接收押禁見」關1年調查

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（左）為國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）站台助選，贈送象徵好彩頭的蘿蔔給柯志恩，希望選民不要投548088。記者徐白櫻／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（左）為國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）站台助選，贈送象徵好彩頭的蘿蔔給柯志恩，希望選民不要投548088。記者徐白櫻／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲會同立法院長韓國瑜今天下午一起為高雄市長候選人柯志恩助選、拉抬民眾黨議員候選人林于凱聲勢。柯文哲說，京華城捐210萬元政治獻金給民眾黨，被認定是他的貪污證據，因而被收押禁見；雲豹能源公司也捐款給民進黨市長候選人賴瑞隆，政治不要雙標，所以也應該「比照柯文哲、直接收押禁見」，至少要關一年調查清楚。

2026九合一選舉

國民黨高雄市長候選人柯志恩在褒忠義民廟廣場舉辦三民區後援會成立大會，會同立法院長韓國瑜與民眾黨創黨主席柯文哲為藍白四位三民區候選人聯合造勢。

柯文哲表示，政治有其現實的一面，兩個高雄市長總是要選一個，有人問他對賴瑞隆的看法，他回應「比照柯文哲辦理，直接收押禁見就可以」。

柯文哲質問，司法不是要公平正義嗎？京華城捐210萬元政治獻金給台灣民眾黨，他連看都沒看到、也未領出，就說這是他的貪污證據；雲豹捐錢去賴瑞隆的個人政治獻金帳戶，不就應該先收押再講，然後去查立法院辦公室、民進黨高市黨部，甚至民進黨中央黨部，助理全部收押、叫去問，至少關一年才能夠調查清楚，然後凡是他帳戶出來的選舉錢，一律以侵占罪辦理、再查下去。

柯文哲強調，政治不要雙標，賴清德治理下的台灣，最大危機是司法喪失公平正義，司法失去人民信任；在總統制國家，行政、立法都是人民直選，所以常有衝突，所以司法是扮演平衡或仲裁角色，今天台灣司法的社會信任度喪失，導致現在行政立法整天在亂，不副署、不公布、不執行，「民主政治沒有人這樣搞的，實在太離譜了」。

柯文哲說，他對高雄市長選舉的原則很簡單，就是不要投548088（暗喻賴瑞隆），順便柯志恩蓋下去就好了。

2026九合一選舉 雲豹能源 柯文哲 賴瑞隆 柯志恩

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