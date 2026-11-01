「科學的盡頭是玄學」張嘉郡向宗教界喊話 張榮味、張麗善合體力挺

雲林縣長候選人張嘉郡今下午成立宗教團體後援會，由四湖三條崙海清宮主委蘇金志擔任總會長，現場湧入上千名宗教界代表與信眾，包括競選總部主委歐明憲、林內濟公總堂董事長陳河山、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等多位指標性宗教領袖皆親自到場，表達對張嘉郡的支持，張嘉郡父親、前縣長張榮味與姑姑、現任縣長張麗善也同台合體，展現家族輔選動員力，力拚爭取宗教界支持。

成立大會上，台西五條港安西府主委林清標、西螺吳厝朝興宮主委廖承洋，以及斗六新興宮主委賴建文依序致贈菜頭、蒜頭、包子等吉祥物，為張嘉郡獻上勝選祝福。張嘉郡授戰旗予後援會總會長蘇金志，眾人齊聲高喊「凍蒜」，展現宗教界攜手力挺張嘉郡的勝選氣勢。

張嘉郡感謝不同宗教團體不分信仰站出來支持，並說「人在做，天在看」她相信，無論菩薩、天主或媽祖婆，都看得到張麗善的努力，以及她希望讓雲林更好的決心。

張嘉郡也向支持者喊話「乎我一擺機會」，並以競選總部主委歐明憲多年前遭遇空難僅受輕傷為例，形容對方是有福之人，也自信自己有福氣。她提到，過去曾努力爭取高鐵雲林站等建設，完成許多看似不可能的任務，並以「科學的盡頭是玄學」形容自己的信念，盼獲得支持，帶領雲林繼續進步。

張嘉郡表示，過去8年張麗善縣府團隊協助宮廟處理長年累積的土地難題，透過專案輔導，已有逾百間寺廟完成土地合法變更，並協助土地合法更名、保障宮廟財產權益，也投入經費改善廟埕及周邊設施。她承諾，若當選縣長，將延續相關政策，持續協助宗教團體健全產權及辦理合法化，全力守護宗教團體。

張麗善則細數張嘉郡過去為雲林爭取的建設與福利，並以老人健保免費政見為例，批評對手雖提出相同主張，卻未在立法院三讀時投票。她形容對手開出的支票是「芭樂票」，張嘉郡一路走來的努力都會留下痕跡，她對張嘉郡有信心，會全力輔選，將過去奠定的基礎交給有熱忱、願意服務，也有能力承擔責任的人，也盼鄉親力挺，讓雲林持續發展、再向前邁進。

雲林縣長候選人張嘉郡今下午成立宗教團體後援會，現場湧入上千名宗教界代表與信眾。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長候選人張嘉郡今下午成立宗教團體後援會，父親、前縣長張榮味（右二）與姑姑、現任縣長張麗善（右一）合體支持。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長候選人張嘉郡（左）今下午成立宗教團體後援會，圖右為姑姑、現任縣長張麗善。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長候選人張嘉郡今下午成立宗教團體後援會，現場湧入上千名宗教界代表與信眾。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長候選人張嘉郡今下午成立宗教團體後援會，父親、前縣長張榮味（中）也到場向支持者致意。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長候選人張嘉郡（右）今下午成立宗教團體後援會，現場湧入上千名宗教界代表與信眾。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長候選人張嘉郡今下午成立宗教團體後援會，現場湧入上千名宗教界代表與信眾。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長候選人張嘉郡今下午成立宗教團體後援會，父親、前縣長張榮味（左二）與姑姑、現任縣長張麗善（左三）合體支持。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長候選人張嘉郡（右）今下午成立宗教團體後援會，現場湧入上千名宗教界代表與信眾。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長候選人張嘉郡（左二）今下午成立宗教團體後援會，現場湧入上千名宗教界代表與信眾。記者陳雅玲／攝影