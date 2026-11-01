「無限都更」遭質疑財源、土地從何來 沈伯洋回應了

年底選戰倒數27天，民進黨台北市長候選人沈伯洋辯論結束後，昨晚萬華造勢再提「無限都更」政見。但蔣萬安競辦呼籲把土地、法源、財源交代清楚，沈今下午掃街前受訪回應，整宅本身具有基金預計從既有編列再加20%、人力部分也會從蔣市府既有基礎增加。

沈伯洋表示，危老條例的修法現在跟內政部已在研究，這個月有辦法提出來，至於財源問題，本來就有老宅服務團整宅基金，若政策推出預計從既有編列再加20%，但都更最主要是人力，蔣市府也說他要再多聘109人，就是以這個為基礎還要再往上加。

至於是否會將公私土地產權交換納入討論，沈伯洋說，比較麻煩的是計價的機制，都更本來就有都更條例，但產權如何換算、殭屍都更如何退場需要條例，需要議會通過，一旦有這個退場的條例後，賠償、法律諮詢、租稅怎麼去計都蠻複雜的，這就是為什麼討論了那麼久才提出來，是一個比較細緻的政策。