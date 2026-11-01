日學者小笠原欣幸現身大洋流造勢！ 親曝下周參加蔣萬安場

年底選戰倒數27天，民進黨台北市長候選人沈伯洋從5月提名不被看好，到如今帶動「洋流」炫風，與台北市長蔣萬安民調拉近甚至反超，選情緊張。而長期關注台灣政治的國立清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸，今天也低調現身在洋流造勢場合，也預告下周也會參加蔣的造勢。

小笠原欣幸長期研究台灣政治，對於選情分析也具有公信力，小笠原欣幸日前也撰文分析，原本被認為幾乎篤定連任的蔣萬安，選情出現重大變化沈伯洋則憑藉「洋流」迅速累積聲勢，更稱沈可能已突破民進黨過去在台北市的得票天花板，讓原本一面倒的選戰轉為勢均力敵的激烈競爭。

小笠原欣幸撰文也引發熱議，而今天更被捕捉到現身沈伯洋大安文山區車掃起點，觀察選情，僅管面對媒體不願多談，但表示下周會參與蔣萬安造勢活動，觀察兩邊氣氛。

沈伯洋今天舉辦大安文山大洋流造勢。記者余承翰／攝影

沈伯洋今天舉辦大安文山大洋流造勢。記者余承翰／攝影

沈伯洋今天舉辦大安文山大洋流造勢。記者余承翰／攝影

沈伯洋今天舉辦大安文山大洋流造勢。記者余承翰／攝影