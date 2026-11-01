賴總統3度赴雲林為劉建國站台 提「蘇東啟」要選民守護北港民主聖地

民進黨雲林縣長候選人劉建國和北港鎮長長候選人吳雅雯今天下午成立聯合競總，擔任競總主委的總統賴清德再度親往站台，競總總督導蘇治芬 、勞動部長洪申翰、交通部長陳世凱、立委鍾佳濱及嘉義縣長翁章梁及大批支持者到場力挺，為民進黨拉抬聲勢，這也是今年8月選舉開戰以來，總統第3度抵雲林為劉選助。

洪申翰肯定劉在立委優越表現，未來將會引進更多產業帶動就業。陳世凱則以古坑14億元側車道建造為例，強調地方重大交通建設一定要中央地方一條心，尤其北港觀光重地更重要。鍾佳濱和翁章梁也以屏東成功爭取南亞科設廠，及嘉義無人機基地與科學園區一再擴建為例，要大家把雲林「績優股」劉建國送進縣府，共同翻轉未來。

賴清德則指他支持劉建國的三大理由，賴清德從劉建國爭取雲林重大醫療建設達一、兩百億元及濁水溪治沙，以及雲喜年農田灌溉用水串連等建設，強調劉建國從基層打拚三十年，和蘇治芬用心耕耘雲林成為國家醫療和農業重鎮，是有目共睹，這是他支持劉建國第一個理由。

賴清德從雷震、李萬居到蘇東啟說明台灣民絕非天上掉下來，是先驅前輩流血流汗換來的，為延續雲林民主香火，劉建國願在艱難時刻，接下雲林打下的民主根基，所以不讓雲林民主聖火斷送在政治家族手中。

賴清德話峰一轉，強調台灣民主得來不易，結果雲林縣民卻無法自己做主，卻是一個家族在做主，這有違民主。他並以2014年張嘉郡參加福州海峽青年峰會曾說「中國夢是青年應該所打拚的夢」，強調「我們的夢是雲林夢，是台灣夢，絕對不是中國夢」，特別是在台灣面對中國威脅與挑戰之時，更應堅定支持有台灣心、本土情的劉建國擔任縣長，11月28日要團結贏得最後勝利。

對於賴總統的言論，張嘉郡陣營表示不予回應。

總統賴清德以雷震、李居和蘇東啟等三位台灣民主先驅，強調雲林是台灣民主重鎮，大家要秉持先人精神，維繫台灣民主，讓劉建國和大家守護雲林這塊民主聖地。記者蔡維斌／攝影

嘉義縣長翁章梁啟動無人機，為劉建國和吳雅雯「空中助選」。記者蔡維斌／攝影

總統賴清德從八月地方選舉開戰以來，今天第三度到雲林為劉建國站台助講，接抬聲勢。記者蔡維斌／攝影

總統賴清德到雲林縣為雲林縣長候選人劉建國和北港鎮長候選人吳雅雯成立聯合競總站台，吸引大批支持者到場相挺，帶動選情氣氛。記者蔡維斌／攝影