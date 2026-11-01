從米袋到小米飄帶 周春米競選小物玩創意融入山海元素 支持者提前排隊

選戰不到一個月，爭取連任屏東縣長周春米推出競選小物再掀話題，繼「Team Rice」米袋、米包等募款小物，充滿屏東在地元素「小米飄帶」今下午2時起免費領取，有人中午就到總部排隊，飄帶意象結合屏東山海還有「米」字樣，成為選戰吸睛時尚配件。

「小米飄帶」由屏東設計師Boson操刀設計，將屏東山海風景、可可、伯勞鳥、綠蠵龜、鯨鯊及洋蔥等在地元素融入圖案，呈現屏東自然生態與農業特色。設計師授權後，周春米競選團隊製作飄帶，讓支持者把充滿家鄉特色飾品繫在身上。

周春米今示範飄帶穿搭，不論綁成蝴蝶結、當作領帶，或繫在腰間，展現不同風格。周春米說，這陣子不少支持者敲碗詢問飄帶何時發放，感謝設計師暖心授權，讓大家「把屏東繫在身邊」，讓屏東亮起來，歡迎領取飄帶民眾發揮創意，拍照分享自己穿搭。

周春米競選團隊表示，飄帶今天下午2時起，在周春米與民進黨屏東市長參選人梁育慈聯合競選總部開放領取，每人限領2條，數量有限，送完為止，每天數量約1千條。

競總指出，後續平日領取時間上午9時半至晚間8時，假日上午9時半至下午5時，民眾依現場工作人員引導排隊領取。

爭取連任屏東縣長周春米推出充滿屏東在地元素「小米飄帶」，今下午2時起免費領取，有人中午就到總部排隊，飄帶意象結合屏東山海還有「米」字樣，成為選戰吸睛時尚配件。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米推出競選小物「小米飄帶」，她也拍影片跟大家分享穿搭。圖／取自周春米臉書影片

屏東縣長周春米推出競選小物「小米飄帶」，可以打成蝴蝶結。記者劉星君／攝影