鄭麗文竹東挺徐欣瑩 喊客家硬頸精神團結延續藍營執政

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩和竹東鎮長候選人范國威今天下午在竹東舉辦客家後援會成立大會，黨主席鄭麗文出席站台。鄭麗文致詞表示，客家人刻苦耐勞、團結硬頸，徐欣瑩身為客家女兒，又具科技專業背景，願意回饋故鄉、服務鄉親，呼籲客家鄉親團結支持，讓國民黨延續新竹縣執政。她也將選戰形容為清廉與特權的對決，呼籲支持徐欣瑩。

鄭麗文今天站台時肯定客家人刻苦耐勞、團結硬頸的精神，並稱徐欣瑩具科技專業背景，呼籲客家鄉親團結支持徐欣瑩，讓國民黨團隊延續執政。新竹縣正處於重要發展轉折點，如何發揚客家文化，帶動大矽谷及科技產業發展，讓縣民享有更好的生活、下一代安心成長，縣長是關鍵角色。徐欣瑩若能接棒縣政，將承擔重要責任。

鄭麗文也批評，國民黨團隊舉辦活動借場地遭遇困難，指控竹北市公所刁難、缺乏行政中立，認為這不是公平的選舉。她並將選戰形容為清廉與特權的對決，呼籲選民支持徐欣瑩。

鄭麗文表示，自己與徐欣瑩都是女性，肯定女性政治人物兼具專業、堅持與溫度，希望新竹縣能誕生首位客家女縣長、科技女縣長。她也呼籲女性展現團結力量，集中選票支持徐欣瑩。

徐欣瑩表示，未來希望讓客語傳承更加生活化，推動客語親子計畫、客語小老師等活動，增加孩子學習客語的興趣，也規畫結合客家流行音樂、歌謠及客家點心的親子野餐，讓客家元素融入日常生活。她認為，科技與客家文化可以相互結合，未來可在科技活動中融入客家美食、點心及料理，讓科技活動也能展現客家特色。

徐欣瑩強調，自己是客家女兒，若當選縣長，將延續前縣長邱鏡淳、楊文科推廣客家文化的努力，規畫舉辦世界美食展，讓各國美食與客家料理交流融合，也讓客家美食、義民爺精神及文化持續傳承。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩和竹東鎮長候選人范國威今天下午在竹東舉辦客家後援會成立大會，黨主席鄭麗文出席站台。記者郭政芬／攝影