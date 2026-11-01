北市首場辯論媒體提問先給題目 沈伯洋籲若有下一場：盼即問即答

台北市長辯論首場昨天舉行，外界也好奇是否會有第二場辯論，不過由於首場媒體提問是由媒體先提供問題給雙方，沈昨天也證實表示，「不知道為什麼會有這樣的決定」今天下午掃街前再被問到如果有下一場希望形式，他表示能即問即答最好，首場是因想促成才接受任何條件。

沈伯洋表示，還是比較喜歡即問即答，先前為了促成這場辯論，所以主辦單位講什麼、對方講什麼都OK，但如果會有下一場的話，我們當然還是很希望能夠即問即答。被問到有沒有成功與蔣萬安加Line沈表示沒有，「他就跟我講說，我們也有很多共通的朋友，就這樣，大概講這樣」。

沈伯洋今天到大安文山掃街拜票，掃街時間更比過去提前一小時，他表示，剛剛在車上睡了十分鐘，所以現在精神還蠻不錯的，且大安文山的土地面積本來就大且人口有52、53萬人，路線拉得比較長，用比較長的時間，這樣可能比較能夠跟大家都打到招呼。

而今天也找到民進黨立院黨團總召蔡其昌陪掃街，更穿上大都會球衣，沈伯洋表示，最主要就是穿大都會的球衣，今天藉由這個機會把從國外帶來的精神展現出來。蔡也表示，球衣是由紐約的台商會製作，特別幫日前訪美跟他一起去開球的貴賓一人做一件，今天就約好讓台灣被世界看見，讓棒球也被世界看見，穿這件衣服來這個地方。