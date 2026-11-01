楊典忠競總成立 王世堅站台、何欣純簽署十大建設承諾

民進黨台中市議員候選人楊典忠今天舉辦競選總部成立大會，交通部長陳世凱、立法院民進黨團總召蔡其昌及立委王世堅先後出席力挺，肯定楊典忠長期投入地方服務與市政監督；民進黨中市長候選人何欣純也到場，並在海線十大建設看板上簽名，表達共同推動的決心。

楊典忠今天成立競選總部，王世堅到場站台，並致贈青蒜，祝福楊典忠高票當選。王世堅表示，楊典忠積極爭取海線建設，值得鄉親繼續支持，但因台中市長盧秀燕與中央不同黨，就用與中央相反的意見，彼此對抗。他強調「政黨可以競爭，但不要對抗」，無論中央、地方由哪一黨執政，都應以市民利益為優先，合力解決地方問題。

何欣純今出席楊典忠競選總部成立大會，何強調，「沒有市民就沒有市長，沒有市民就沒有這座偉大的城市」，她與台北市長候選人沈伯洋一樣，始終把市民放在第一位，未來將與台中隊攜手解決民生問題、加速地方建設，落實六星級福利，帶領台中大步向前。

陳世凱與蔡其昌則聚焦台中的軌道建設，指海線鐵路因為只有單軌，班次無法大幅增加，必須積極推動海線鐵路雙軌高架化，強調重大交通建設需要中央與地方共同投入，呼籲選民支持民進黨的市長候選人何欣純。蔡其昌贈送棒球棒，期許強棒出擊，肯定楊典忠認真問政。

楊典忠表示，他憂心過去8年，海線十大建設僅完成海洋館與清水國民運動中心，他會持續要求新市長兌現承諾，持續在議會追蹤進度。