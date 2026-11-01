民進黨大南科區議員採配票 陳亭妃：沒問題就是有問題

民進黨台南市大南科區議員候選人聯合競選總部今下午成立，依身分證號碼正式啟動全面配票，希望實現4席全上。與會的市長候選人陳亭妃也提醒支持者不能大意，「沒問題就是有問題」，一定要將支持化為選票，下周起更要騎鐵馬繞經37行政區。

民進黨大南科區民進黨議員聯合競選總部，下午在安定區保安宮成立，除確保市長候選人陳亭妃順利當選台南第一位女市長，選區所提名的林志展、李偉智、陳碧玉、余柷青4名候選人都要當選，眾人在主持人帶動下高喊，「市長大贏議員過半」、「台南女市長」、「議員全壘打」、「第五選區四席全上」等口號，台下凍蒜聲不斷，除了鄰近民進黨多名市議員候選人趕來，台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠、姜淋煌、立委王義川、名嘴吳國棟等人到場，估計會場湧入逾2000人。

會中也依據事前協商，依身分證號碼正式啟動全面配票，確保選區民進黨林志展、李偉智、陳碧玉、余柷青4名候選人都能當選，也呼籲支持者就依循身分證號碼投票，千萬不要自亂陣腳。

稍後趕至會場的陳亭妃致詞時說，公開配票這是咱民進黨公開的制度、民主的希望，民主的交託，讓人刮目相看，她說，選戰不僅是陳亭妃要贏，大南科區則展現勝利的指標，是很好的示範，更能創下4名候選人都能高票當選，陳為逐一林志展、李偉智、陳碧玉、余柷青披上彩帶。

陳亭妃也拉高分貝說，這次選舉一定要完成賴清德總統所交付的目標，就是陳亭妃成為台南400年來首位女市長、民進黨提名市議員候選人全數當選、議會席次過半，更要拚出全國22縣市首長候選人最高得票率。

陳亭妃也叮嚀拜託支持者，從現在起大家要幫忙拉票、催票，她嚴肅的說，多次選戰都可看到因為放鬆，認為沒問題，結果忘記去拉票，結果最後票開出來就很鬱卒，這一次絕對不能放鬆。下周起將啟動騎鐵馬繞經37行政區催票。

陳亭妃也說，「民調是一時的，化為選票才是真的」，以她參選28年來，若沒有將支持度變選票都是假的，「沒問題就是有問題」，一定要在11月28日下午4時後才能真正放鬆。

台南市長黃偉哲（中）致贈「穩條」競選文宣品，預祝4席全上。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市大南科區議員候選人聯合競選總部今下午成立，依身分證號碼正式啟動全面配票，陳亭妃為4名候選人披上競選彩帶。記者謝進盛／攝影

民進黨大南科區民進黨議員聯合競選總部，下午在安定區保安宮成立，會場湧入大批支持者 凍蒜聲不歇。記者謝進盛／攝影