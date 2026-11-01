分進合擊拚陸戰...蔣萬安太太石舫亘士林掃市場 展現高人氣

年底選戰倒數27天，台北市長蔣萬安太太石舫亘當分身，今到過去被認為偏綠的士林社子市場掃街，許多年長民眾一早就在市場外等候，一位高齡95歲的老先生，一看到市長太太，馬上表明一定會投票支持蔣萬安，市長太太人氣相當旺。

蔣萬安今天行程滿檔，一早到萬華拜市場，太太石舫亘則也到士林拜票，經過童裝店石舫亘忍不住掛念兒子，打包一件二寶愛穿的牛仔褲讚嘆「質料真好又便宜」，用行動支持店家。看到傳統粿攤也忍不住停下來說：「好喜歡吃QQ的芋粿，要帶回家！」

太太石舫亘人氣完全不輸蔣萬安，幫忙拜票民眾不斷高喊「蔣萬安凍蒜」、「5告讚」，還有的人興奮地比著石舫亘說「好有氣質，本人真漂亮！」石也回應「大姐的髮型5告水！」，讓大姐有點害羞了起來。

另外，蔣萬安日前與太太接受王偉忠專訪，蔣萬安競辦今天也轉述，石舫亘與幕僚談及專訪過程時，特別提到王偉忠是一位非常溫暖、親切的大哥，讓整場專訪流暢、專業又不失溫度，並對王偉忠的提點及建議表達感謝。

蔣萬安競辦指出，石舫亘還原當天錄影情況，笑說專訪前難免有些緊張，但王偉忠展現了一貫如溫暖長輩般的親和力，以及深厚的訪談功力，引領受訪者在輕鬆自如的氛圍中暢談市政與家庭互動，直到訪談尾聲還意猶未盡。

針對外界關注的對話片段，石舫亘特別還原，當時是蔣萬安表達要向王偉忠學習，王偉忠則幽默笑回「不必」，展現身為資深前輩的謙遜與風趣，絕無惡意。整場節目充滿深度、趣味與溫度，深獲聽眾肯定，也非常感謝有這個機會與「偉忠哥」交流。