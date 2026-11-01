韓國瑜高雄輔選稱「高雄人可選2個市長」 理由全為了他

立法院長韓國瑜今南下高雄輔選，致詞指「高雄人今年可選2個市長」，原來是替新北市長候選人李四川拉抬聲勢，讚揚李四川在高市副市長任內修建600條馬路、拆5座陸橋、清水溝讓蚊子沒法活、零登革熱等政績，籲高雄民眾拉新北鄉親一起支持李四川。

韓國瑜今天下午在左營區鳳邑舊城隍廟陪同爭取連任的市議員候選人李眉蓁參香後致詞指出，今年全國每人都只可選一個市長，只有高雄可以選兩個市長。

韓國瑜隨後解釋，因為今年李四川在新北市選，李四川過去在高雄一年半建了600條馬路、陸橋拆了5座，清水溝清了2000公里，到任之前，每年高雄、台南的登革熱有幾千例、上萬件，李四川來這裡一年半讓登革熱零，為什麼？因為「水溝通了，蚊子就無法活下去」。

韓國瑜細數李四川在高雄留下的政績，在場拜託高雄鄉親，每一個人動員新北市的鄉親，指「高雄要選兩個市長，一個是我們自己的柯志恩市長，一個是老副市長、新北市的李四川」，指高雄的鄉親投射到新北，一定會造成巨大的改變，拜託選民愛護李眉蓁、支持柯志恩、搶救李四川。