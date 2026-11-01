影／北市辯論前已知媒體提問…回答不知所云 黃國昌：沈伯洋太離譜了

民眾黨主席黃國昌今在基隆表示，台北市長選舉辯論，媒體提問事前給題目，民進黨參選人還可以回答的不知所雲，那已經不是熟不熟市政的問題，而是根本沒把它當一回事。他只有4個字可以形容，真的是「太離譜了」。

至於聯電創辦人曹興誠稱辯論是假的，黃國昌說想反問曹，哪一個地方是假的？是民進黨推出的台北市長候選人沈伯洋是假的？還是出席辯論的不是沈伯洋本人？自己要求辯論，表現的慘不忍睹，事後說這個辯論是假的，這個邏輯可能不只他不懂，一般市民可能都無法理解。

民進黨提名的基隆市中山區議員候選人呂承祐今天舉辦競選總部成立茶會，黃國昌和擔任民眾黨基隆市黨部主委的基隆市副市長邱佩琳，民眾黨安樂區市議員參選人李文耀、信義區市議員參選人黃申棟、無黨籍七堵區市議員候選人陳安淇，以及中山區多名里長出席。

黃國昌助講前回應媒體詢問，有關爭取連任的台北市長蔣萬安和競選對手沈伯洋，昨天辯論的看法時說，他覺得很奇怪，在首長選舉當中，針對市政公開進行辯論，相信這是所有市民朋友的期待，當初也是沈伯洋陣營一而在，再而三要求辯論，怎麼昨天一辯論完高下立判，凸顯沈伯洋對台北市政根本完全不懂。

黃國昌表示，連媒體提問事前已經給題目，沈伯洋還可以回答的不知所云，那已經不是熟不熟市政的問題，而是根本沒把它當一回事。他後來知道媒體有先給題目，沈還回答成這個樣子，他只有4個字可以形容，真的是「太離譜了」。

黃國昌話鋒一轉，指今天還看到一件更離譜的事情，就是曹興誠竟然說這場辯論是假的。他想問一下曹興誠，哪一個地方是假的？是民進黨推出的台北市長候選人是假的，還是昨天在辯論上面出席辯論的不是沈伯洋本人？到底什麼地方是假的？

黃國昌表示，他已經看不懂了，自己要求辯論，結果人家接受你辯論的邀請。上去辯論了以後，表現的慘不忍睹，然後事後再說，這個辯論是假的。民進黨、曹興誠的邏輯，他覺得可能不只有他不懂，一般的市民朋友，可能大家都無法理解。

民進黨提名的基隆市中山區議員候選人呂承祐今天舉辦競選總部成立茶會，民眾黨主席黃國昌和擔任民眾黨基隆市黨部主委的基隆市副市長邱佩琳等人出席力挺。記者邱瑞杰／攝影