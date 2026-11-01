詹江村公布音檔再控農水署替黃世杰輔選 桃園管理處：未動公帑

國民黨桃園市議員詹江村近日質疑，農水署湖口與新屋工作站水利小組長聯誼會替民進黨桃園市長候選人黃世杰舉辦問政說明會，今再公布現場音檔，質疑餐點、紀念品及舞台等費用來源，要求檢調介入。對此，農田水利署桃園管理處今澄清，活動為水利小組長自發辦理，相關費用均由辦理者或支持者負擔，未動用任何公帑。

詹江村日前在臉書質疑，農水署湖口與新屋工作站水利小組長聯誼會舉辦黃世杰問政說明會，現場疑提供餐點等物品，質疑農水署是否動用公帑替特定候選人輔選。桃園管理處當時表示，活動並非官方舉辦，水利小組長屬農民基層組織，並非公務人員。

詹江村今再公布活動現場音檔。音檔中一名男子表示，現場提供的小點心是由「總會長」準備，並特別強調「跟黃世杰一點關係都沒有」。男子接著稱，「最近匪諜很多」，外界對活動有許多說法，但「我們自己做的，我們自己承擔，也不要牽拖有的沒有的。」

「黃世杰不要再龜縮！」詹江村發文表示，由農田水利署總會長黃德隆發起的黃世杰問政說明會，各小組的雙主菜便當、紀念品和麵條，已經遠遠超過30元的上限，另外還有燈光、音響、舞台、帳篷錢是誰出的？如果核銷經費是來自農水署小組總會經費，黃德隆就涉及貪瀆，如果是黃德隆自己出錢，則超過政治獻金上限，也涉及賄選，「呼籲桃園地檢署，不要碰到黃世杰就擱置不啟動調查！」

農水署桃園管理處回應，經查活動由水利小組長聯誼會成員依個人意願自發辦理，並非該處公務會議或官方活動；場地租借、餐點，包括便當、麵條等宣導品及現場宣傳費用，均由辦理者或相關支持者自行負擔，未動用公務預算或公帑補助。

桃園管理處強調，預算執行均有嚴謹核銷及審計機制，絕無外界所指「濫用公帑輔選」情事；機關運作絕對秉持客觀、中立原則，不參與任何政黨競選活動，也不偏袒特定候選人，至於農民自發參與社會或政治活動，尊重個人言論及集會自由。